Cement může za více emisí než letecký průmysl. Microsoft testuje ekologický beton

Microsoft testuje nízkoemisní beton. Plánuje z něj stavět obří datacentra

Kromě vlastní iniciativy vkládá prostředky také do dalších startupů, které mají podobný cíl

Metod pro snížení emisí je několik. Někdy pomohou i mořské řasy

Ekologie a udržitelnost jsou v poslední době velmi skloňovaná slova i napříč technologickými společnostmi. Výrobci se předhánějí v použití recyklovatelných nebo již recyklovaných materiálů pro své produkty ale i jejich obaly. Microsoft nyní začíná řešit i zbytečné emise vznikající při stavbě obřích datacenter. Při výrobě cementu totiž celosvětově vzniká více oxidu uhličitého než v letectví.

Cement je klíčovou složkou betonu, což je v podstatě nejpoužívanější materiál ve stavebnictví. I z toho důvodu jeho výroba produkuje asi 8 % globálních emisí oxidu uhličitého. Po vodě je prý cement druhým nejpoužívanějším materiálem vůbec. Některé startupy se snaží tento problém řešit a Microsoft se rozhodl je podpořit a emise vznikající při stavbě jeho budov snížit.

Sean James z Microsoftu pro The Verge uvedl, že použití nízkoemisního cementu při stavbě datacenter může vést k širší adopci této technologie, což by v konečném důsledku mohlo pozitivně ovlivnit znečištění atmosféry oxidem uhličitým. Ve městě Quincy (stát Washington) už vzniká pilotní projekt pro testování různých směsí betonu, které mají až poloviční emise. Od ledna letošního roku jsou na místě nové betonové desky, jejichž vlastnosti budou sledovány a testovány v průběhu následujících měsíců. Později by mohly být použity při stavbě již zmíněných datacenter.

Cement se běžně vyrábí vypalováním vápence a jílů při teplotách okolo 1450 °C. Oxid uhličitý se v tomto procesu emituje dvěma způsoby. Vypalování samotné generuje určité množství tohoto plynu a dalším zdrojem je samotná chemická reakce vznikající při zahřátí vápence. V Quincy probíhá míchání betonové směsi s dalšími přísadami za účelem snížení množství použitého cementu. Jedná se například o popílek z uhelného průmyslu nebo jiný průmyslový odpad.

Další z přístupů je o něco chytřejší. Přišel s ním profesor Wil Srubar z University of Colorado Boulder. Při šnorchlování sledoval korálové útesy, kde také vzniká vápenec. Při tomto procesu je oxid uhličitý pohlcován mořskými řasami. Na základě toho vznikl startup Minus Materials, který řeší právě produkci biogenního vápence s nulovými emisemi. Při použití této složky do betonu dochází ke snížení uhlíkové stopy až o zhruba 35 %.

Microsoft ale pracuje na několika dalších podobných projektech. Investice do těchto společností probíhají i skrze fond Climate Innovation Fund. Společnost z Redmontu to tedy myslí opravdu vážně. Výsledek je ale zatím stále nejistý, protože stále není zřejmé, jestli některý z nových materiálů opravdu pro stavbu poslouží. Microsoft se ale zavázal k uhlíkové neutralitě do roku 2030, přičemž mnoho emisí vzniká také z chodu datacenter. Podle The Verge zároveň emise dodavatelů Microsoftu meziročně spíše rostou, než že by klesaly.