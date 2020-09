Celníci v USA se chlubili zabavením „falešných“ AirPodů. Ve skutečnosti šlo o sluchátka od OnePlus

O tom, jak může být těžké rozeznat bezdrátová sluchátka Apple AirPods od konkurence, se patrně přesvědčili američtí celníci. Prostřednictvím oficiálního twitterového účtu se totiž chlubili, že zabavili zásilku padělaných sluchátek z Hongkongu. Pokud by nešlo o podvrh, jejich cena by prý činila 400 tisíc dolarů (v přepočtu necelých 9 milionů korun). Kdyby si však pracovníci celního úřadu pečlivěji prohlédli zabavená balení, tak by zjistili, že nejde o padělky Applu, nýbrž o sluchátka úplně jiného výrobce.

Jablka a hrušky

Americký celní úřad o situaci dokonce informoval prostřednictví tiskové zprávy, v níž mimo jiné chválil své úředniky za to, že na denní bázi chrání americké občany před různými nebezpečími. Jediným problémem bylo, že na přiložených obrázcích nebyly zachyceny neumělé padělky AirPodů, ale krabičky se sluchátky OnePlus Buds. Neznalý uživatel by je od sebe pravděpodobně nerozeznal, to však rozhodně nelze říct o prodejních baleních.

OnePlus: Vraťte ta sluchátka!

Tou dobou už se však pod příspěvkem na Twitteru množily posměšné komentáře od uživatelů, kteří sluchátka na obrázku poznali. Do diskuze se zapojil také oficiální účet společnosti OnePlus, který s nadhledem celníky vyzval, aby zabavená sluchátka vrátili.

Hey, give those back! 🙃 — OnePlus USA (@OnePlus_USA) September 14, 2020

Zásilka 2000 kusů sluchátek mířila z Hongkongu do americké Nevady. Pakliže by se skutečně jednalo o originální OnePlus Buds, jejich cena by činila 158 tisíc dolarů (v přepočtu asi 3,5 milionu korun). Na fotografiích se skutečně nachází sluchátka od OnePlus, nikoliv krabičky falešných AirPodů s nesprávným fontem. Pokud však v zásilce měla být skutečně sluchátka od Applu, byl by zásah celníků pochopitelný.