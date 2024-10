Čekáte na větší iPhone SE 4? Možná budete zklamaní

Japonský blog Mac Otakara přišel s informací o dvou velikostech iPhonu SE 4

Menší model by měl mít 6,1″, zatímco ten větší 6,7″

Spekulace je nicméně potřeba brát se značnou rezervou

O příchodu další odlehčené varianty chytrého telefonu iPhone s přídomkem SE se spekuluje už nějakou tu dobu. Zatím poslední iterace spatřila světlo světa v roce 2022 a od té doby Apple nikterak neavizoval plán, že by chtěl tuto cenově dostupnou řadu nějakým způsobem rozšířit. Internetem nicméně už pár let koluje nejedna informace, že gigant z Cupertina hodlá v této řadě pokračovat a dokonce že má v plánu veřejnosti představit rovnou dva nové modely.

Bude mít iPhone SE 4 dvě velikosti?

V tomto duchu se vyjádřil japonský blog Mac Otakara, který uveřejnil snímky maket iPhonu SE 4 a to rovnou ve dvou velikostech – 6,1″ a 6,7″ s odvoláním na neověřené zdroje z obchodního portálu Alibaba. Ačkoli makety do značné míry odpovídají předchozím spekulací, především co se týče rozměrů podobným iPhonu 14, výřezu v displeji a jednomu fotoaparátu na zadní straně, tvrzení o druhém větším modelu je v přímém rozporu se spekulovanými plány Applu. Ostatně ani žádný jiný leaker o větším iPhonu SE 4 nehovořil, stejně tak bychom se dočkali i nějakých zmínek z dodavatelského řetězce.

Server Mac Otakara v minulosti podával vcelku přesné předpovědi a informace, co má technologický gigant v plánu, avšak několikrát se také spletl. Sám blog uvádí, že „finální design a velikosti ještě nebyl rozhodnuty,“ což naznačuje, že ani samotný Mac Otakara svému tvrzení příliš velkou váhu nepřikládá. To blog potvrdil také serveru MacRumors, kterému na přímý dotaz odpověděl, že je pravděpodobné, že Apple vydá pouze 6,1″ model.

Plány Applu se nicméně mohou kdykoli změnit a nikdy nelze zcela vyloučit, že bychom se nedočkali větší verze modelu SE 4. Ovšem vzhledem k tomu, že základní modely s přídomkem Plus patří dlouhodobě mezi ty nejméně populární, je vcelku nepravděpodobné, že by se Apple uchýlil k této strategii a nabídl větší model i v této kategorii. Jasno bychom podle spekulací měli mít už začátkem roku 2025, kdy by měl Apple novou verzi iPhonu SE oficiálně představit.