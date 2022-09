Čekání je u konce. PC verze Uncharted: Legacy of Thieves dorazí příští měsíc

K oznámení dobrodružné kolekce Uncharted: Legacy of Thieves došlo loni na prezentaci PlayStation Showcase. Po přibližně roční odmlce se konečně dozvídáme konkrétní datum vydání. Kolekce, která obsahuje Uncharted 4: A Thief’s End i následný spin-off s podtitulem The Lost Legacy dorazí na PC již 19. října. Po God of War či Spider-Manovi se tak majitelé dostatečně výkonných počítačů dočkají dalšího herního titulu, který byl po mnoho let spojován exkluzivně s PlayStationem.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Pre-purchase Trailer | PC

Watch this video on YouTube Hráči se mohou těšit na řadu specifických vylepšení včetně přepracovaného uživatelského rozhraní, podporu širokoúhlých monitorů či možnost nastavit úroveň grafických detailů, ať už jde o kvalitu modelů, nebo textur. Samozřejmost představuje podpora ovládání pomocí myši a klávesnice, nicméně na své si pochopitelně přijdou i majitelé ovladače DualSense či jiných gamepadů.