Čeká nás extrémně zajímavý souboj čipsetů: MediaTek Dimensity 9400 vystrkuje růžky

MediaTek Dimenisty 9400 o sobě dal vědět v benchmarku

Podle předběžných čísel překoná i chystaný Snapdragon 8 Gen 4

Apple A18 Pro se možná nevyrovná ani jednomu z nich

Přestože nejvýkonnější mobilní procesory současnosti byly představeny na konci loňského roku, už nyní se začínají objevovat první střípky o jejich nástupcích. V tomto týdnu jsme žasnuli nad údajným výkonem chystaného čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, nyní se v benchmarku Geekbench objevil jeho připravovaný konkurent MediaTek Dimensity 9400. Vypadá to, že souboj čipsetů bude na konci letošního roku opět velmi pikantní.

MediaTek Dimenisty 9400 opět vsadí na supervýkonná jádra

Loňský MediaTek Dimensity 9300 překvapil netradičním složením procesorové jednotky, tchajwanská firma se rozhodla zcela vynechat klasická efektivní jádra Cortex-A5xx a vsadila na výkonná jádra Cortex-X4 a Cortex-A720. Nástupnická generace Dimensity 9400 zřejmě tento scénář zopakuje, navíc s drobnými vylepšeními.

Generální ředitel MediaTeku Cai Lixing částečně poodhalil výbavu nového čipsetu v souvislosti s otevřením nové kancelářské budovy firmy. V tuto chvíli zatím víme pouze to, že je pracovně nazýván Dimensity 9400 (což není žádné velké překvapení), a že bude vyráběn 3nm procesem (N3E) v továrnách společnosti TSMC. Čipset by měl být představen ve třetím kvartále roku a podle neoficiálních spekulací dostane osmijádrový procesor s upraveným složením:

1 × Cortex-X5

3 × Cortex-X4

4 × Cortex-A720

Pokud se tato spekulace potvrdí, opět dostaneme naservírovaný mobilní procesor bez efektivních jader. Tentokráte ale má být rozdělený do tří clusterů, přičemž ten první má tvořit dosud nepředstavené jádro Cortex-X5. Díky novému procesoru a modernějšímu výrobnímu procesu se máme těšit na ohromný výkon, který naznačují i předběžné benchmarky.

V AnTuTu chystaný MediaTek nasbíral téměř 3,5 milionu bodů, v benchmarku Geekbench 2 766 bodů ve výkonu jednoho jádra a 11 739 bodů při zapojení všech jader. Tento výsledek překonává i předběžné testy Snapdragonu 8 Gen 4, který ztrácí zejména ve výkonu všech procesorových jader a rovněž i grafické jednotky.

Ať bude souboj mezi touto dvojicí ve finále jakýkoliv, důležité je, že nás čeká ohromný mezigenerační skok – v některých disciplínách až o 50 procent oproti současným čipsetům. Otázkou je, zda se tomuto tempu dokáže přizpůsobit i Apple, neboť předběžné benchmarky čipsetu Apple A18 Pro vyznívají poměrně rozpačitě – v GeekBench tento čip sice získal 3 500 bodů při výkonu jednoho jádra, avšak ve vícejádrovém výkonu nasbíral „pouhých“ 8 200 bodů. Je to sice výrazně více než Apple A17 Pro, však na „androidí“ konkurenci by to tentokráte nestačilo.

Naštěstí se stále ve všech třech případech jedná o velmi předběžné výsledky a do odhalení pravdy uteče ještě hodně vody. Ale už nyní vypadá letošní čipsetový souboj velice zajímavě.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?