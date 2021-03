Budoucnost podle Lexusu: prohlédněte si koncept LF-Z

Ani japonský automobilový gigant Toyota se nevyhýbá aktuálnímu trendu napříč automobilkami, které představuji odvážné plány na částečný nebo úplný přechod k elektromobilům. To platí i pro luxusnější odnož Toyoty, o čemž vypovídá nově odhalený koncept Lexus LF-Z.

Je však nutno uznat, že plány Lexusu na zavedení alternativních pohonů jsou střízlivější, než u většiny konkurentů. Do roku 2025 by chtěl představit celkem 20 nových modelů, přičemž 10 z nich by mělo využívat čistě elektrický pohon, případně hybridní pohon nebo vodík. Lexus by tedy rád nastavil nějaký rozumný mix nových technologií v kombinaci s těmi klasickými. Uhlíkové neutrality by rád dosáhl do roku 2050.

Introducing the Lexus LF-Z Electrified Concept

Koncept LF-Z by měl ukazovat budoucnost automobilů v očích značky Lexus. Design vozu je velmi futuristický a vévodí mu především ostré hrany a křivky. Vůz je spíše kratší a v přední části si lze všimnout chybějící mřížky, kterou nahrazuje jakýsi trojúhelníkový panel sahající až k zemi. Panoramatická střecha se rozprostírá nad celou kabinu vozidla.

Možná ještě větší „sci-fi“ je interiér. Zajímavě tvarovaná sedadla obklopují různé světelné prvky, jinak ale dominuje minimalistický a čistý design. Na první pohled ale interiér připomíná spíše nějakou vesmírnou loď než auto, které za pár let potkáme na cestách.

Lexus na novém konceptu prezentuje technologii Direct4, což by měl být unikátní systém pro distribuci ideálního točivého momentu ke každému kolu zvláště. To zlepší přilnavost vozu a tím pádem i jeho celkovou ovladatelnost. Tomuto systému pomáhá také ideální umístění baterií a motorů.

Dalším bodem by mělo být vylepšení kontaktu řidiče s vozidlem tak, aby maximální důraz na ovládání byl cílen k multifunkčnímu volantu a head-up displeji. Řidiči by to mělo umožnit lepší koncentraci na prostor před vozidlem a tím pádem bezpečnější jízdu.

Samozřejmě bylo myšleno i na autonomní řízení a umělou inteligenci. Digitální klíč umožní vstup do vozidla pro více osob zároveň a kliky zapuštěné v karoserii se na povel vysunou. To jsou ale všechno věci, které už jiné automobilky umí a nebo na nich dávno pracují.

Ačkoliv nový Lexus LF-Z vypadá velmi zajímavě, jen dále potvrzuje dlouhodobý postoj Toyoty (a Lexusu), který je spíše opatrný a v nových technologiích častěji následuje nežli udává směr. To ale samo o sobě nemusí být špatně, z dlouhodobého hlediska se to Toyotě může vyplácet.