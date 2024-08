Budoucnost je na dosah, ChatGPT začíná připomínat člověka

OpenAI začínají postupně spouštět novou verzi pokročilého hlasového režimu

Ten mluví v reálném čase, reaguje téměř jako člověk a zvládá i emoce

Začíná se s malým vzorkem uživatelů, během podzimu se dočkají všichni předplatitelé

OpenAI konečně začala postupně a velice pomalu spouštět Advanced Voice Mode, tedy onu novou, notně pokročilou schopnost hlasové konverzace s uživatelem.

Umělá inteligence jako živá

Jestliže si platíte ChatGPT Plus, můžete mít to štěstí a třeba už nový pokročilý hlasový režim máte. Tvůrci z OpenAI prozradili, že po odkladu (mimo jiné z bezpečnostních důvodů) začali Advanced Voice Mode spouštět. Zatím jen velmi pozvolna, mezi hrstku platících uživatelů s tím, že očekávají, že všichni předplatitelé služby ChatGPT Plus budou mít k novému hlasovému modelu přístup během podzimu.

Nový hlasový režim představuje významný pokrok oproti současným digitálním asistentům a i oproti tomu předchozímu. U něj jste museli čekat na odpověď, nebo jakoukoliv reakci vždy několik vteřin, nešlo ho přerušovat a vůbec to bylo poměrně robotické. Nový hlasový režim nabízí uvěřitelné a opravdu realistické odpovědi v reálném čase.

Nový hlasový režim se umí také přizpůsobit vyrušení, dokáže vyjadřovat emoce, umí pracovat s tónem hlasu, dokáže se smát a dokonce i odhadovat emocionální stav uživatele pouze na základě tónu jeho hlasu.

We’re starting to roll out advanced Voice Mode to a small group of ChatGPT Plus users. Advanced Voice Mode offers more natural, real-time conversations, allows you to interrupt anytime, and senses and responds to your emotions. pic.twitter.com/64O94EhhXK — OpenAI (@OpenAI) July 30, 2024

Pomalu, ale jistě

OpenAI začíná vydávat nový hlasový režim po jednom větším odkladu a několika bezpečnostních opatřeních. Firma spolupracovala s dabéry na vytvoření čtyř přednastavených hlasových možností, čímž zabránila potenciálním problémům s napodobováním hlasu. Systém také obsahuje ochranná opatření proti generování zvukového obsahu chráněného autorskými právy a zachovává stejná omezení obsahu jako textová verze, aby se zabránilo vytváření nelegálního nebo škodlivého materiálu. Tudíž si nebudete moct říct o napodobení hlasu například nějaké celebrity, nebo třeba ani vašeho známého – něco takového by vám mělo ChatGPT rovnou odmítnout.

Postupné spouštění systému následuje po rozsáhlém testování, kterého se zúčastnilo více než 100 osob z 29 různých oblastí, které dohromady hovoří 45 jazyky.

ChatGPT Advanced Voice Mode counting as fast as it can to 10, then to 50 (this blew my mind – it stopped to catch its breath like a human would) pic.twitter.com/oZMCPO5RPh — Cristiano Giardina (@CrisGiardina) July 31, 2024

Za připomenutí stojí, že hlas, který mnozí při první ukázce v květnu přirovnávali k herečce Scarlett Johansson, zatím stále není a nebude k dispozici. OpenAI na základě stížností používání této hlasové možnosti pozastavila, přestože tvrdila, že hlas neměl napodobovat Johansson a byl vytvořen s jinou dabérkou. Vtipné je, že hlas, který měl být údajně podobný Johansson, byl v ChatGPT přítomen už nějakou dobu předtím a nikdo si toho nevšiml, respektive to nikomu nevadilo, než na něm OpenAI prezentovali nový hlasový režim. Poměrně uvěřitelný (byť samozřejmě podstatně pomalejší a ne tolik reaktivní) byl už ale i předtím.

Další milník překonán

Začátek spouštění nového hlasového režimu je „pouze“ jedním z letošních milníků OpenAI, která navzdory všemožným žalobám a konkurenci neustává a sype z rukávu jednu novinku za druhou. Není to totiž tak dávno, co jsme dostali výrazně vylepšenou verzi ChatGPT 4 s názvem ChatGPT 4o (Omni, tedy teď už nativně multimodální). Nyní následuje vylepšený hlasový režim a v záloze na letošní rok by měl být ještě působivý generátor videí Sora.

Nemluvě o nevyhnutelném ChatGPT 5, který se dá teoreticky očekávat někdy příští rok a je otázkou, zda mu bude předcházet ještě nějaká potenciální verze ChatGPT 4,5o. A to ve vzduchu visí ještě taktéž nedávno představený prototyp vyhledávače SearchGPT.

OpenAI tak opět posouvá laťku možností generativní umělé inteligence, nicméně není sama. Aktuálně je na práci s textem či kódem v celé řadě případů lepší Claude od Anthropicu a Google má v záloze také spoustu působivých novinek pro svůj Gemini.