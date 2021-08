Budou takto vypadat Apple Watch Series 7? Číňané už vyrábějí kopie

V letošním roce očekáváme představení nejen nových iPhonů 13, ale také chytrých hodinek Apple Watch Series 7. Ty by podle spekulací měly přinést změnu designu, která se nese v duchu aktuální řady iPhone 12, tedy plochých hran. V Číně už některé firmy nebavilo čekat na oficiální představení nových Apple Watch, a tak z dostupných informací začali vytvářet kopie.

Ponechme stranou otázku, zda se jedná o kopie i v případě, když kopírovaný produkt ještě nespatřil světlo světa. Ačkoli pochopitelně klony ani zdaleka nedosahují standardů Applu (ostatně co byste za prodejní cenu cca 1 300 korun chtěli), rozhodně se jedná o zajímavý pohled na možný budoucí design.

Nutno totiž podotknout, že výroba Apple Watch probíhá v Číně a je tedy možné, že některý ze zaměstnanců továrny se nad sklenkou rýžové pálenky o novém designu chytrých hodinek z Cupertina rozpovídal.

Apple Watch Series 7

Copycat products pic.twitter.com/bXN375XUcI — DuanRui (@duanrui1205) August 27, 2021

Podle posledních úniků by Apple Watch 7 měly disponovat plochými hranami, tenčími rámečky kolem displeje, rychlejším procesorem a možná taky podporou pro 5G. Změnit by se měly také velikosti – Apple Watch 7 údajně přijdou na trh ve velikostech 41 mm a 45 mm. S čím ale Apple opravdu přijde, na to si budeme muset počkat.