Bude takto vypadat Galaxy Z Fold 4? Obrázky naznačují několik designových změn

Není pochyb, že i letos Samsung představí nové telefony s ohebným displejem. Pravděpodobně se tak stane opět na konci letních prázdnin, přičemž očekáváme minimálně příchod nástupnických modelů současných skládaček. Jak by mohl vypadat Galaxy Z Fold 4 ukazují fanouškovské rendery od Waqara Khana.

Galaxy Z Fold 4: fotoaparát jako S22 Ultra?

Loňský Galaxy Z Fold 3 dovedl knížkový form factor téměř k dokonalosti, takže bude zajímavé sledovat, jaké novinky Samsung vymyslí letos. Khan si ve svých obrázcích představuje, že Galaxy Z Fold 4 dostane zaoblenější rohy a tenčí rámečky okolo vnitřního ohebného displeje.

Stejně jako loni by měl vnitřní displej obsahovat neviditelnou selfie kamerku, zatímco ten vnější by ji stále měl mít umístěnou v kruhovém otvoru nahoře uprostřed. Měnit by se neměly ani úhlopříčky displejů: podle serveru TheElec bude mít ten vnitřní v diagonále 7,56”, vnější pak 6,19”.



Designér také uvažuje o změně vzhledu fotoaparátů na zádech, kde se zjevně inspiroval u Galaxy S22 Ultra – telefon na obrázcích disponuje třemi samostatnými čočkami, které vystupují z těla.

Od Galaxy S22 Ultra si má Z Fold 4 vypůjčit ještě jeden prvek – šachtu na stylus S Pen. Ten podporuje už současná generace, avšak v jejím případě je nutné nosit pero zvlášť. Stylus pro Galaxy Z Fold 4 by měl využívat technologie EMR (elektromagnetická rezonance) a neměl by se tak spoléhat na vlastní baterii.

Galaxy Z Fold 4 - First Look Trailer!

Nutno podotknout, že ani úniky o výbavě, ani fanouškovské rendery zatím nelze brát zcela vážně. Jak by se tato podoba Galaxy Z Fold 4 líbila vám?