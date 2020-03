Britská tajná služba chce číst šifrovanou komunikaci, firmy žádá o vytvoření zadních vrátek

O tom, že státy nejsou fanoušky šifrované komunikace asi není třeba debatovat. Zrovna tak je veřejným tajemstvím, že se vlády snaží s technologickými firmami domlouvat na spolupráci, která by jim umožnila přístup k datům uživatelů.

Nebývá však úplně zvykem, aby zástupci tajných služeb veřejně vyzývali k vytvoření „zadních vrátek“ umožňujících čtení šifrované komunikace. Přesně to však v jednom rozhovoru udělal Sir Andrew Parker, šéf britské zpravodajské služby MI5. Tem by rád pro svou agenturu získal „výjimečný přístup“ k jinak bezpečné komunikaci.

Mizivé šance na úspěch

Podle Parkera se stal kyberprostor „divokým západem, neregulovaným prostředím nepřístupným úřadům“. Společnosti by podle něj měly využít své „prvotřídní technology“ k tomu, aby zjistily, jestli je možné nabízet end-to-end šifrování a přitom umožnit zpravodajským službám přístup na „výjimečné bázi“.

Parker nejmenoval konkrétní společnost. End-to-end šifrování ostatně nabízí vícero služeb. Prohlášení však zřejmě přišlo s ohledem na to, že Facebook plánuje zavést tento způsob šifrování na všech svých platformách. Tím by úřady přišly o možnost přistupovat k obrovskému množství komunikace odehrávající se právě skrz služby Facebooku.

Šéf MI5 zdůrazňoval, že by se jednalo pouze o případy, kdy existuje soudní příkaz a cílem je zabránit těm nejhorším zločinům, především terorismu. Ani tak však není pravděpodobné, že by mu technologické společnosti plánovaly vyjít vstříc. Jednak by v případě end-to-end šifrování bylo opravdu značně problematické takový přístup zajistit, ale především by to zřejmě vedlo ke ztrátě důvěry uživatelů.

Například Apple proto odmítá udělovat policii a dalším složkám přístup k datům uživatelů i v případě, že jde zcela zjevně o zločince. Proto také policejní agentury používají speciální přístroje třetích stran, které k odemykání využívají chyby v softwaru Applu a kradené prototypy.