Boeingu se letos příliš nedařilo; SpaceX svých cílů dosáhl. Obě firmy se chystají na lety s lidskou posádkou

Zatímco Apple se nejspíše chystá vynést na oběžnou dráhu satelity, které zajistí konektivitu jeho zařízením, společnosti jako SpaceX nebo Boeing se snaží do vesmíru dostat člověka. SpaceX letos překonal důležitý milník, Boeingu se příliš nedařilo.

SpaceX ke konci roku provedl desáté úspěšné testovací přistání na padácích v řadě, dle čehož lze soudit, že současný bezpečnostní systém modulu Crew Dragon je spolehlivý. Padáky se otevřou poté, co modul vstoupí zpět do atmosféry a zbrzdí jej v pádu tak, aby mohla lidská posádka bezpečně přistát. Jedná se o třetí verzi, jež byla vylepšena především v oblasti použitých materiálů a sešívání. Let s první lidskou posádkou se tedy rychle blíží.





Milník deseti testovacích přistání si společnost zadala sama, aby se přesvědčila o kvalitě bezpečnostního systému. 11. ledna ji pak čeká povinný testovací let, který bude v průběhu mise kontrolovaně přerušen. Test má vyzkoušet spolehlivost modulu ve chvíli, kdy by mise nešla podle plánu a bylo nutné ji ukončit předběžně, aniž by byla ohrožena posádka.

Boeing prochází krušným obdobím

Jak jsme zmínili na úvod článku, Boeing v současnosti prochází těžkým obdobím. Po nehodách dvou modelů 737 MAX v rozmezí jen několika měsíců, zahynulo 345 osob. Po nešťastné a neefektivní krizové komunikaci rezignoval generální ředitel Dennis Muilenburg, nyní odchází i právní poradce Michael Luttig. Dle mnoha odhadů se značku 737 Max nepodaří zachránit, Boeing tak od ledna pozastavuje výrobu, přičemž má na skladě zhruba 400 letounů.

Před koncem roku se také divize Boeingu zabývající se lety do vesmíru pokusila o spojení s Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS). Modul Starliner však v průběhu letu narazil na technické potíže a nepodařilo se mu vystoupat na oběžnou dráhu, která je nutná pro spojení s ISS, přičemž ani nezbyl dostatek paliva pro zlepšení nastalé situace. Při návratu na zem však Boeing úspěšně otestoval přistávací systémy, které ke konci roku testoval i SpaceX. Modul během dalšího pokusu nejspíše ponese i lidskou posádku.

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o neúspěch, je třeba mít na paměti, že lety do vesmíru jsou velmi komplikované a prozatím jsme stále v počátcích. I proto probíhá mnoho testů, jež mají zajistit bezpečnost a minimalizovat rizika ve chvíli, kdy bude stroj vynášet lidskou posádku.