BMW i4 jde po krku Tesle: má agresivní design a stovku zvládne za 4 sekundy

Prvního konceptu modelu BMW i4 jsme si mohli všimnout už v průběhu loňského roku. Nyní bavorská automobilka odhalila finální podobu tohoto elektromobilu, přičemž do prodeje by měl jít ještě v průběhu letošního roku. Kromě klasické verze se dočkáme také výkonnější varianty s označením M Performance.

Model i4 designově vychází z nového BMW řady 3 nebo 4 Gran Coupé. Odlišuje se čistšími liniemi, modrými detaily spjatými s elektropohonem a také obrovskou mřížkou na přídi. Bohužel BMW zatím neodhalilo obrázky interiéru, takže z fotek můžeme soudit pouze vnější rysy.

Při koupi bude možné vybrat z několika variant s výkonem až 390 kW (537 koní). Zrychlení z nuly na sto by mělo proběhnout za pouhé 4 sekundy a dojezd by měl díky baterii s kapacitou 80 kWh dosahovat téměř k 500 km (dle metriky EPA, která je bližší realitě). U „mkové“ i4 bude zrychlení ještě lepší, žádné detailní informace k této variantě ale zatím nemáme.

Uvnitř nebude chybět nejnovější infotainment systém iDrive s 12,3palcovým zakřiveným displejem, osobním asistentem nebo vylepšeným navigačním systémem. Zásadní informací pro všechny motoristy bude cena, kterou se snad dozvíme brzy spolu s dalšími bližšími informacemi.

The first-ever BMW i4.

Watch this video on YouTube

Kromě nového vozu BMW odhalilo také své plány týkající se budoucnosti elektromobilů. Při porovnání s některými ostatními automobilkami ale nejsou zdaleka tak ambiciózní. Do roku 2023 by rádi prodávali alespoň jeden elektrický model na 90 % svých trhů. O dva roky později by chtěli dosáhnout 2 milionů prodaných elektromobilů a v roce 2030 by polovina nových BMW měla jezdit na baterky.