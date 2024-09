Bluetooth 6.0 přichází. Zařízení dokáže lokalizovat s přesností na centimetry

Standard Bluetooth skokově povyšuje na verzi 6.0

Jeho hlavní novinkou je schopnost zobrazovat vzdálenost hledaných zařízení

Bluetooth 6.0 rovněž lépe zabezpečí digitální klíče

Skupina Bluetooth SIG, která má na starosti vývoj stejnojmenného standardu pro bezdrátový přenos dat, v tomto týdnu představila novou generaci s pořadovým číslem šest. Specifikace Bluetooth 6.0 přináší oproti minulým verzím několik vylepšení, z nichž to největší možná promění svět lokátorů a přívěšků typu AirTags nebo Galaxy SmartTag.

Bluetooth 6.0 vám prozradí vzdálenost jiného zařízení

Zatímco dříve upgrady specifikací standardu Bluetooth přinášely zvýšení propustnosti dat či dosahu, tentokráte se skupina Bluetooth SIG zaměřila na jiné atributy. Tím největším je bezesporu funkce Bluetooth Channel Sounding, díky které bude moc jedno zařízení určit vzdálenost jiného zařízení, a to s přesností na centimetry. Toho budou moci využívat lokátory, přívěšky a další podobné produkty, které uživatel potřebuje co nejrychleji najít.

K vyhledávání nablízko se nyní nejčastěji používá širokopásmový standard UWB, jeho implementace se ale týká pouze těch nejdražších smartphonů. Pokud by se v budoucnu tato schopnost dostala do každého zařízení s Bluetooth, pravděpodobně by UWB vytlačila z trhu. Zatím to ale vypadá, že oba standardy budou nějakou dobu žít bok po boku – Bluetooth totiž pravděpodobně umí ukázat pouze vzdálenost hledaného zařízení, nikoliv směr, kde se nachází.

Bluetooth Channel Sounding má také přidávat robustní vrstvu zabezpečení pro digitální klíče, aby odemykání dveří a přistupování k zabezpečeným oblastem mohli provádět pouze oprávnění uživatelé. Kromě toho se dočkáme spolehlivějšího přepínání mezi bezdrátovými zařízeními, a to na základě jejich vzdálenosti od počítače, tabletu nebo telefonu.

Novinek Bluetooth 6.0 je ale mnohem více – nový standard se například naučil filtrovat reklamy na základě rozhodnutí, přenášet větší soubory rozkouskované na menší pakety s následným spojením nebo spolehlivěji skenovat okolní zařízení.

Kdy se Bluetooth 6.0 dostane do prvních zařízení, jsme se zatím nedozvěděli, záleží na rychlosti implementace výrobců čipových sad – teoreticky se můžeme dočkat ještě letos, spíše bychom ale vsázeli až na příští rok.