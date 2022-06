Bloomberg: Apple na příští rok údajně chystá 15″ MacBook Air

Na vývojářské konferenci WWDC 2022 byla představena dvojice nových MacBooků, konkrétně vylepšený MacBook Pro a zcela přepracovaný MacBook Air. Zvlášť druhý jmenovaný se setkal s vřelým přijetím, protože jeho předchůdce už po stránce designu přesluhoval. Společnost z Cupertina však rozhodně nespí na vavřínech. Mark Gurman z Bloombergu ve svém pravidelném newsletteru přinesl informaci, že Apple už pracuje na dalších dvou noteboocích, kterých se dočkáme už příští rok.

Konkrétně hovoří o dalším MacBooku Air, který by měl disponovat větším 15″ displejem, což by z něj udělalo největší MacBook Air v historii výrobce – nejčerstvější model má už tak velikost displeje 13,6″, což z něj ve své řadě dělá rekordmana. Po designové stránce by se novinka neměla příliš změnit, ostatně jde o čerstvou záležitost, snad jen rámečky okolo displeje by vůči zobrazovací ploše měly působit menším dojmem.

Gurman očekává také odhalení menšího 12″ kousku, u kterého není prozatím jasné, jaké jméno by měl nést. Údajně se však bude jednat o duchovního nástupce 12″ MacBooku s Retina displejem, který již není v prodeji. Posledními do party mají být prémiové MacBooky Pro s čipsety M2 Pro a M2 Max, které nabídnou špičkový výkon za odpovídající cenu. Podle predikce novináře by větší MacBooku Air měl dorazit už na jaře příštího roku, příchod menšího 12″ modelu by měl nastat na přelomu roku 2023 a 2024 a aktualizovaných verzí Pro bychom se měli dočkat na přelomu roku 2022 a 2023.