Apple plánuje minimálně 9 zařízení s čipsetem M2, nechybí mezi nimi ani MacBook Air

Informace, že Apple pracuje na nových zařízeních s neméně novým čipsetem M2, není nikterak překvapivá. S konkrétnějšími informacemi nyní ale přišel známý novinář Mark Gurman z Bloombergu, který tvrdí, že Apple pracuje rovnou na devíti počítačích. Tyto spekulace se objevily v době, kdy gigant z Cupertina uvádí na trh Mac Studio s čipem M1 Ultra, který bude podle tvrzení výrobce posledním zařízením postaveným na současné generaci čipsetů.

Bloomberg prozatím nespekuluje o nahrazení Macu Studio, nicméně nové generace se má dočkat většina ostatních modelů v portfoliu Applu. Gurman prý viděl důkazy potvrzující MacBook Air s 10jádrovým čipsetem M2, stejně jako cenově dostupný MacBook Pro se stejnou specifikací. Společně s nimi by měla přijít nová verze 14″ a 16″ MacBooku Pro, nový Mac mini a Mac Pro – všechny by přitom měl pohánět právě čipset Apple Silicon M2. Vybavenější modely by měly dostat varianty M2 Pro a M2 Max, přičemž verze Max má disponovat 12 procesorovými jádry a 38 grafickými.

Tyto spekulace jdou proti dřívějším tvrzením, že se MacBook Air dočká pouze redesignu, přičemž čipset bude stále z generace M1. Zároveň se zdá poměrně nepravděpodobné, že by Apple v dohledné době nahradil Mac mini, když má v portfoliu nedávno představený Mac Studio. Co je poměrně překvapivé, je absence spekulace ohledně nástupce 24″ iMacu, který byl jedním z prvních zařízení běžících na čipsetu M1, a také 27″ iMacu, který byl nedávno stažený z prodeje bez představení následovníka.

Gurman uvádí, že čerpá z vývojářských protokolů. To není příliš překvapivé vzhledem k tomu, že Apple pravděpodobně testuje své počítače na aplikacích třetích stran.

První počítače s Apple Silicon M2 by se mohly představit veřejnosti už na vývojářské konferenci WWDC, která je naplánována na 6. června.