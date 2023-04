Blizzard nečekaně oznámil další betu Diabla IV. Za hraní dostanete odměnu

Otevřená beta s názvem Server Slam proběhne 12. až 14. května 2023. Jak už možná někteří z názvu tuší, cílem je dostat na servery co nejvíce hráčů, aby se před červnovým spuštěním otestovaly servery při co možná největší zátěži.

Samotný obsah betaverze je identický jako u předchozích dvou testovacích víkendů, každopádně už by měla být implementována řada oprav a změn, na které hráči upozorňovali. To je mimo jiné i jeden z důvodů, proč se nepřenáší postavy z minulého testování a všichni musí začít od první úrovně s novými postavami.

Pokud by pro vás změny a opravy nebyly dostatečně motivující, tak si Blizzard připravil i novou odměnu za hraní. Jde o trofej z bosse s názvem Ashava, které se bude dát přidělat na koňské brnění. Pro jeho získání musíte mít postavu alespoň na 20. úrovni a také tohoto bosse zabít. Zároveň můžete získat i zbylé tři odměny, které hráči obdrželi v předchozím testování.

