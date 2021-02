Blizzard chystá mobilní hry ze světa Warcraftu. Oznámení je zřejmě na spadnutí

Společnost Activision Blizzard během prezentace svých finančních výsledků potvrdila, že pracuje hned na několika mobilních hrách, které se odehrávají ve světě populární série Warcraft. Během rozhovoru s investory to prozradil přímo šéf společnosti Bobby Kotick, podle něhož se tyto hry, podobně jako třeba Diablo: Immortal, nacházejí v pokročilé fázi vývoje.

Nic dalšího však šéf Activision Blizzardu na konto chystaných titulů neprozradil. Potenciálních žánrů se však nabízí hned několik, ať už by se jednalo o karetní hru v duchu již existujícího Hearthstonu či MMORPG, které by mohlo navázat na úspěchy nestárnoucího World of Warcraft.

Na bližší informace by však fanoušci nemuseli čekat dlouho, už 19. února totiž startuje digitální Blizzcon, na němž bychom se měli dozvědět novinky nejen ze světa Warcraftu, ale třeba i Diabla.