Black Friday na Smarty.cz. Nakupte špičkovou elektroniku za skvělé ceny!

Každoroční nákupní svátek Black Friday je zde! Co všechno můžete za skvělé ceny pořídit na smarty.cz?

Sháníte nový tablet, notebook, mobilní telefon, reproduktor či sluchátka? Navštivte e-shop Smarty.cz a vybírejte z kvalitní elektroniky, která zaujme designem, skvělými funkcemi a teď i nejvyššími slevami za celý rok. Ale radši neváhejte, akce trvá jen do této neděle.

Špičkový herní notebook

Patříte k milovníkům počítačových her? Pokud ano, neměl by herní notebook Dell G5 15 Gaming uniknout vaší pozornosti. Protože využívá chlazení dvěma ventilátory, je vhodný i pro intenzivní hraní. Kvalitní zvuk, který je pro hráče akčních her klíčový, zajišťují dva Nahimic 3D reproduktory. Notebook disponuje také podsvícenou klávesnicí, HD kamerou a čtečkou paměťových karet. Tento sen každého hráče teď získáte za 28 990 Kč.

Bezdrátová grafitová myš

Bezdrátová myš Logitech MX Master 3 má spoustu skvělých funkcí, které vám pomohou zefektivnit vaši práci. Díky ergonomicky tvarované konstrukci je vhodná i pro dlouhodobé užívání. Na myši se nachází 7 sekčně definovatelných tlačítek, z nichž každé má předdefinovanou funkci v různých programech, jako je například Photoshop, Word, Safari nebo Powerpoint.

Při práci oceníte i unikátní mechanismus elektromagnetického posuvu MagSpeed, který vám umožní projet 1000 řádků za sekundu a zároveň zastavit s přesností na 1 pixel. Scrollovací kolečko vyrobené z oceli tak umožňuje 90% zrychlení a 87% navýšení přesnosti. Tento skvělý pracovní nástroj teď na Smarty pořídíte za 1790 Kč.

Bezdrátová náhlavní sluchátka

Abyste si dokázali vaši oblíbenou hudbu vychutnat naplno, je potřebné věnovat výběru kvalitních sluchátek mimořádnou pozornost. Bezdrátová náhlavní sluchátka Marshall Major IV mají výdrž až 80 hodin. Pokud by vám to nestačilo, můžete pomocí rychlonabíjení přes USB-C získat za 15 minut dalších 15 hodin poslechu.

Chcete sdílet hudbu s přáteli? Pokud ano, můžete využít 3,5mm Jack vstup pro klasický drátový poslech, do něhož jednoduše připojíte další sluchátka. Tento skvělý dárek pro každého milovníka nejen rockové hudby je nyní na Smarty k dostání za 2490 Kč.

Tablet vhodný pro děti

7palcový tablet Alcatel 1T (2021) KIDS váží jen 245 gramů a měří pouhých 9,15 milimetrů. Dětský režim výrazně přispívá k bezpečí dětí na internetu. Rodičovský ovládací panel umožňuje nastavit časové limity používání a vybrat, které aplikace mohou děti používat. Báječný dárek pro vaše děti nyní na Smarty zakoupíte za 1690 Kč.

Tyto produkty a spoustu další chytré elektroniky získáte na smarty.cz. Nabídka Black Friday platí do 28. listopadu nebo do vyprodání zásob.