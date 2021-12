BioShock 4 se má odehrávat na Antarktidě. S vydáním se počítá na příští rok

Herní novinář Colin Moriarty ve svém podcastu patrně vyzradil zasazení dlouho očekávaného čtvrtého pokračování legendární herní série BioShock, které už několik let vzniká ve studiu Cloud Chamber pod hlavičkou vydavatelství 2K Games. Dosud neoznámený titul by se měl odehrávat v 60. letech minulého století ve fiktivním městě na Antarktidě. Informaci potvrzují i zdroje herního magazínu VGC.

Moriarty dále tvrdí, že novinka příběhově naváže na předcházející díly. Známe i předběžné datum vydání, ke kterému by mělo dojít někdy v průběhu příštího roku. Titul s kódovým označením Parkside (o kterém před dvěma lety hovořil jako první novinář Jason Schreier) by se měl odehrávat na Antarktidě, konkrétně ve městě zvaném Borealis.

2K's announcement this morning made it seem like BioShock 4 *just* entered development. Here's the truth: the next BioShock (Parkside) has been in the works for years now, under at least two different studios. Current version started in 2017. New from me: https://t.co/D1k3Uux5VQ

— Jason Schreier (@jasonschreier) December 9, 2019