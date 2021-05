Bezpečnostní expert prolomil zabezpečení AirTagu

Lokalizační štítek Apple AirTag je na trhu sotva několik týdnů, nicméně šťouraví uživatelé mu ne a ne dát pokoj a nechat ho dělat svou práci. Někteří do něj „pouze“ vyvrtali díru, jiní jej pro změnu kompletně rozebrali a přeměnili na lokalizační kartu. Německý vědecký pracovník zabývající se bezpečností s přezdívkou stacksmashing nemodifikoval zevnějšek lokalizačního štítku, ale naopak se zaměřil na jeho software, který se mu podařilo přeprogramovat.

Hackování se konkrétně týkalo jednočipového počítače uvnitř štítku, do kterého se stacksmashing naboural. Po několika neúspěšných pokusech a dvou zničených štítků AirTag se mu podařilo přeflashovat mikrokontrolér a změnit jeho funkce. Prozatím se nejedná o nikterak zásadní změnu – po přiložení telefonu s NFC se standardně zobrazí stránka found.apple.com, kterou německý vědec dokáže změnit na de facto jakoukoli webovou stránku.

Objevování softwarových modifikací AirTagu je v tuto chvíli v plenkách a není jasné, jak moc půjde změnit lokalizační štítek k nepoznání. Je nicméně pravděpodobné, že kompletní přeprogramování nebude jednoduchou záležitostí a pravděpodobně se kvůli zabezpečení Applu kompletně nepodaří.

Yesss!!! After hours of trying (and bricking 2 AirTags) I managed to break into the microcontroller of the AirTag! 🥳🥳🥳

/cc @colinoflynn @LennertWo pic.twitter.com/zGALc2S2Ph

— stacksmashing (@ghidraninja) May 8, 2021