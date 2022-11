Bezosův šéfkonstruktér raket i dívka s bionickými pažemi. Future Port Youth přiveze do Prahy špičkové inovátory z celého světa

Praha se na jeden den opět stane centrem inovací a exponenciálních technologií. O jejich potenciálu přijedou na živě vysílanou evropskou konferenci Future Port Youth přednášet světoví i čeští speakeři z řady technologických firem. Akce určená primárně pro studenty a školy, ale otevřená i odborné a široké veřejnosti, se uskuteční už 10. listopadu. Pokryje osm klíčových témat, jako je budoucnost energie, umění a designu, využití umělé inteligence v netechnických oborech nebo kariérní příležitosti ve vznikajícím metaversu. Cílem konference je ukázat mladým lidem, že díky inovacím má jejich generace, více než kterákoliv před nimi, v rukou neuvěřitelně silné technologické nástroje, kterými mohou budoucí vývoj světa a společnosti ovlivnit pozitivním směrem.

Na evropskou konferenci Future Port Youth přijede do Prahy Gary Lai, hlavní konstruktér raket společnosti Blue Origin, která patří zakladateli Amazonu Jeffu Bezosovi. „Technologie nejsou dobré ani zlé. Je to nástroj, který lze využít jak k pozitivním, tak negativním činům. Proto je důležité vzdělávat a motivovat studenty, aby je používali způsobem, který udělá ze světa lepší místo pro všechny. Existuje totiž příliš mnoho lidí, kteří chtějí využívat technologie pro svůj zisk bez ohledu na škody, které by mohly způsobit ostatním,” vysvětluje Lai, který zasvětil svůj život práci na vizi budoucnosti, kdy bude cestování vesmírem stejně rutinní jako cestování letadlem.

Vede také tým, který navrhl raketu New Shepard, plně znovupoužitelnou kosmickou loď, na které sám do vesmíru v dubnu letošního roku letěl. Lai se tak stal jediným hlavním konstruktérem v historii, který raketu, jež s týmem navrhl, i na vlastní kůži otestoval. „Doby, kdy bude lidstvo schopno využívat zdroje z celé Sluneční soustavy k udržení života na Zemi, se sám už nedočkám. Tato mise bude vyžadovat spolupráci mnoha generací a lidí po celém světě. Je pro mě proto velmi důležité inspirovat mladé lidí a předat jim tuto pochodeň,” říká inženýr.

Zdědíte planetu Zemi a nic nebude nemožné, když bude ve vašich rukou

Konferencí provede účastníky v roli moderátorky sedmnáctiletá Tilly Lockey z Anglie, které lékaři v jejích pouhých 15 měsících diagnostikovali onemocnění meningokokovou septikemií kmene B, v jehož důsledku přišla o obě ruce. Ve spolupráci s firmou Open Bionics získala pokročilé robotické protézy s mnoha funkcemi a s výměnnými designovými kryty zvané Hero Arms. Poslední 4 roky s bionickými pažemi objíždí svět a šíří povědomí o tom, co lidem s handicapem mohou přinést inovace. Díky této osvětě přispěla k tomu, že od roku 2025 bude Spojené království Velké Británie a Severního Irska hradit stejné bionické protézy, jaké má ona.

Svou vizi budoucnosti předá účastníkům konference také Enea LeFons, vizuální umělec a výzkumník virtuálních světů, který strávil 30 dní ve VR. Ve své přednášce se zaměří na pracovní příležitosti v metaversu. Dále vystoupí Arash Aazami, podnikatel, který usiluje o to, aby energie byla lidské právo, nikoliv komodita, i Mike Pell, designér a ředitel newyorské pobočky inovační platformy Microsoft Garage. Konferenci uzavře oceňovaná americká mediátorka, autorka několika knih a Zen mistryně Diane Musho Hamilton, která obohatí technologicky laděné přednášky o pohled, jak mohou mladí lidé ve zrychlujícím se světě nalézt a udržet si svou vnitřní rovnováhu. Zahraniční řečníky doplní významní čeští inovátoři jako Eva Nečasová, Jan Tyl, Luboš Malý nebo David Brožík.

„Pro studenty, ale i veřejnost, je konference Future Port Youth unikátní příležitost, jak se mohou s těmito lidmi potkat, ať už fyzicky či online, pokládat jim otázky, které je zajímají, diskutovat s nimi o budoucnosti nás všech a také o tom, jak se do její tvorby aktivně zapojit. Naší misí je ‚dostat‘ tyto inspirativní řečníky k co nejvíce mladým lidem, takřka do školních lavic, a nasměrovat je tak k projektům, které posouvají lidstvo dopředu,” říká CEO a zakladatel Future Portu Martin Holečko.

Akce bude živě přenášena z moderního multimediálního prostoru Next Zone, vybudovaného za podpory hl. města Prahy při Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu samotnými studenty a absolventy této školy. Zatímco převážná většina škol se tak konference zúčastní vzdáleně prostřednictvím živého vysílání, žáci z vybraných lokálních škol mají možnost zúčastnit se akce fyzicky v Praze. Organizátoři věří, že se jim podaří překonat loňskou hranici, kdy se na konferenci přihlásilo 73 škol z 11 zemí světa.