Beta Androidu 11 nebude pouze pro Pixely. Jaké další telefony se zapojí?

Google včera nečekaně vydal první veřejnou testovací verzi Androidu 11, kterou si aktuálně mohou nainstalovat majitelé vybraných smartphonů Google Pixel. Stejně jako v minulých letech by se do testování měly zapojit i smartphony jiných značek.

Účast v programu Android Beta přislíbila společnost Oppo u svých vlajkových smartphonů Find X2 a X2 Pro, a to později v tomto měsíci. Ještě do konce června by se měly přidat smartphony OnePlus 8 a 8 Pro, Xiaomi Mi 10 a Mi 10 Pro, tento seznam navíc ještě patrně není konečný. Ostrá verze Androidu 11 by se měla objevit ve třetím čtvrtletí letošního roku, ještě předtím vyjdou další dvě beta verze.