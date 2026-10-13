Barevné krabice od mléka? Ne, toto jsou nové reproduktory od CMF

- Nové reproduktory od CMF vypadají jako krabice od mléka
- Za neotřelým designem se skrývá spousta zajímavých nápadů
- Kryt i ovládací tlačítko si můžete vytisknout na 3D tiskárně
- Oba reproduktory podporují moderní bezdrátové technologie
Značka CMF se v letošním roce zcela osamostatnila od mateřské firmy Nothing, ale naštěstí i pod dohledem nového indického majitele nadále vyrábí designově zajímavé produkty pro globální trh. Jejími nejnovějšími přírůstky jsou Bluetooth reproduktory CMF Speaker S a Speaker M, které svým designem připomínají barevné krabice na mléko. Za neotřelým designem se ale skrývá spousta zajímavých nápadů.
Krabice na mléko s vyměnitelnými kryty
Nové reproduktory od CMF vsází stejně jako ostatní elektronické hračky této značky na neotřelý hravý design. Jejich křivky lze popsat spoustou různých slov, ale přesto vždy sklouznete k jednoduchému přirovnání ke krabicím na mléko – menší Speaker S má proporce půllitrové krabice, vyšší Speaker M litrové. V obou případech je do horního „hřbetu“ vyhlouben otvor pro snadnější přenášení, anebo pro zavěšení.
Oba reproduktory budou k dispozici ve čtyřech základních barvách – bílé, černé, tyrkysové a oranžové, ovšem vzhled bude možné několikanásobně přizpůsobovat. Přední panely obou reproduktorů jsou vyměnitelné, stejně tak i multifunkční ovládací tlačítko na horní straně. To může mít nejen jinou barvu než samotný reproduktor, ale také existuje v několika různých tvarech – kolečko, křížek nebo čárka.
CMF navíc hodlá poskytnout soubory těchto vyměnitelných prvků pro 3D tisk, takže si kutilové mohou navrhovat a vyrábět své vlastní kryty a tlačítka. I přes rozebíratelnou konstrukci se oba reproduktory pyšní zvýšenou odolností IP68 – vydrží tak 30minutový pobyt v hloubce až 1,5 metru pod hladinou.
10 nebo 35 wattů
Přestože mají oba reproduktory spoustu společného, reprosoustava se vzájemně liší:
- Menší Speaker S obsahuje jeden 45mm širokopásmový měnič a dvojici pasivních zářičů s výkonem až 10 wattů.
- Větší Speaker M obsahuje 25W basový reproduktor a 10W výškový reproduktor, což má zajistit hlubší basy, čistší výšky a lepší separaci hudebních nástrojů
Oba reproduktory podporují proprietární technologie od společnosti Nothing, které dokáží přizpůsobit zvuk přesně podle přání posluchače. K dispozici je ekvalizér s přednastavenými profily, anebo funkce Wide Soundstage imitující prostorový zvuk. Veškeré nastavení probíhá skrze aplikaci Nothing X.
Stereorežim a výdrž až 18 hodin
Pokud si jeden či druhý reproduktor koupíte dvakrát, můžete tuto dvojici spárovat do stereomódu. Reproduktory lze ale párovat i s reproduktory jiných značek, a to v rámci Party módu založeném na technologii Auracast. Hudbu lze do reproduktorů posílat buď přes USB-C nebo Bluetooth 6.0. Podporován je režim nízké latence, párovací technologie Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair a NFC Fast Pair, k dispozici je i možnost připojit jeden reproduktor ke dvěma zdrojům najednou.
Vestavěná baterie poskytuje oběma reproduktorům výdrž až 18 hodin při 50% hlasitosti, za 10 minut na nabíječce uživatel získá hodinu dalšího poslechu.
Ceny a dostupnost
Reproduktory CMF Speaker S a M jsou dostupné od dnešního dne na webu nothing.tech, od 26. října je bude možné zakoupit i u obchodníků třetích stran. Menší reproduktor přijde na 1 749 korun, větší na 2 899 korun.