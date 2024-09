Autonomní řízení brzy nabídne Cybertruck, příští rok má přijít i do Evropy

Tesla oficiálně rozšířila svůj harmonogram pro autonomní řízení (Full Self-Driving) také pro Cybertruck. V USA se této důležité funkce dočkají už na konci září v rámci updatu v13. My v Evropě (spolu s Čínou) přijdeme na řadu v prvním čtvrtletí příštího roku, zatím se totiž stále čeká na schválení regulatorními orgány.

Jedním z velkých nedostatků, které Cybertruck měl při vstupu na trh již před devíti měsíci, byla absence autonomního řízení i asistenta pro jízdu v jízdních pruzích. To se podaří dohnat částečně už letos v září. Cybertruck dostane i funkci Autopark, která zajistí samostatné zaparkování do označeného místa.

Due to popular demand, Tesla AI team release roadmap:

September 2024

– v12.5.2 with ~3x improved miles between necessary interventions

– v12.5.2 on AI3 computer (unified models for AI3 and AI4)

– Actually Smart Summon

– Cybertruck Autopark 📐

– Eye-tracking with sunglasses 🕶️

-…

— Tesla AI (@Tesla_AI) September 5, 2024