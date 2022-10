Ať žije poměr ceny a výbavy! Vybíráme nejlepší čínské telefony do 6 000 Kč

Levné telefony střední a nižší střední třídy patří každoročně k bestsellerům

Prim v tomto segmentu hraje zejména poměr ceny a výbavy

S cenou do 6 tisíc korun můžeme doporučit třeba stylový Honor X8 nebo loňské Moto G60

Trh s chytrými telefony je nakloněn zájemcům o vlajkové lodě, stejně jako méně náročným zájemcům o levnější modely. Tolik propíraný poměr ceny a výbavy (také ceny a výkonu) umí nejlépe namíchat čínské značky, jako třeba Xiaomi a její podznačky Poco či Redmi. Jaké jsou nejlepší čínské telefony s cenou do 6 000 Kč?

Honor X8

Honor se po návratu na český trh s plnou podporou Google služeb naplno vrhl nejen do vlajkových vod, ale i do segmentu levnějších smartphonů – příkladem budiž Honor X8. Zařízení přichází se stylovým třpytivým designem, velkým „plotnovým“ fotomodulem a plochým 6,7″ zobrazovačem typu LCD. Rozlišení je dostatečné (Full HD+, 1 080 × 2 388 pixelů, jemnost 391 ppi) a nechybí ani zvýšená obnovovací frekvence 90 Hz.

Hardwarové parametry Honor X8 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 680 4G, octa-core, 4× 2,4 GHz Kryo 265 Gold + 4× 1,9 GHz Kryo 265 Silver, GPU: Adreno 610, RAM: 6 GB, interní paměť: 128 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,4 × 74,7 × 7,5 mm, hmotnost: 177 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,7", IPS LCD, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2388 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.8, PDAF, druhý: 5 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, čtvrtý: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, Full HD video Cena: 5 790 Kč Kompletní specifikace

Čipová sada Snapdragon 680 má maximální takt 2,4 GHz. Podpora 5G chybí, stejně jako slot pro paměťovou kartu. Akumulátor disponuje kapacitou 4 000 mAh a podporuje 22,5W nabíjení kabelem. Fotoaparáty ve zmíněném modulu jsou čtyři: 64Mpx hlavní, 5Mpx širokoúhlý, 2Mpx hloubkový a 2Mpx makro. K mání je v černé, modré nebo stříbrné barvě a konfiguraci 6/128 GB za 5 790 Kč včetně daně.

Motorola Moto G60

Možná že pro většinu z vás je Motorola americká firma. Není to ale tak úplně pravda, aktuálně ji totiž vlastní čínské Lenovo – do našeho výběru tak právem patří. A je to dobře, loňský model G60 je totiž králem poměru ceny a kvality. Designem sice zrovna neokouzlí, ale potěší velkým 6,8″ LCD panelem se 120Hz frekvencí, rozlišením Full HD+ a dokonce i podporou HDR10. Kryje jej tvrzené sklo, jinak je celá konstrukce zhotovena z plastu.

Hardwarové parametry Motorola Moto G60 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 732G , octa-core, 2× 2,3 GHz Kryo 470 Gold + 6× 1,8 GHz Kryo 470 Silver, GPU: Adreno 618, RAM: 4/6 GB, interní paměť: 128 GB, pam. karta:

Rozměry: 169,6 × 75,9 × 9,8 mm, hmotnost: 225 g, zvýšená odolnost: ano (IP neznámý) Displej, konektivita a baterie 6,8", IPS LCD, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2460 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 6000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, f/1.9, 1/1.52", 0.7µm, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 4K video, HDR Cena: 4 790 Kč Kompletní specifikace

Nejnovější Android 12 (ve formě aktualizace) doplňuje 8nm čipová sada Snapdragon 732G, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, 3,5mm audio jack a hlavně velká 6000mAh baterie s 20W nabíjením. Zmínku si zaslouží i selfie kamerka s rozlišením 32 Mpx umístěná do kruhového výřezu nebo trojice foťáků na zádech. Motorola má k dispozici 108Mpx hlavní, 8Mpx širokoúhlý se záběrem 118° a 2Mpx doplňkový. Zařízení lze pořídit v konfiguraci 6/128 GB za 4 990 Kč včetně DPH.

Poco M4 Pro

Když je řeč o designovkách, Poco M4 Pro ve žlutém provedení je skutečně pohledný kus elektroniky. Tělo má sice z plastu, ale nechybí mu zvýšená odolnost IP53. Vyspělejší obrazovka typu AMOLED disponuje úhlopříčkou 6,43″, má standardní rozlišení Full HD+ a 90Hz frekvenci. Displej kryje postarší, ale stále odolné sklíčko Gorilla Glass 3.

Hardwarové parametry Xiaomi Poco M4 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 11, čipset: Mediatek Helio G96, octa-core, 2× 2,05 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G57 MC2, RAM: 6/8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,9 × 73,9 × 8,1 mm, hmotnost: 179,5 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,43", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.8, 0.7µm, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 118˚, 1/4", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, 1.0µm, Full HD video, HDR Kompletní specifikace

Pod kapotou se nachází čipset Helio G96 od MediaTeku a také grafický čip Mali G57. Potěší NFC, stereo reproduktory, infraport či 3,5mm audio jack. 5000mAh baterie se nabíjí výkonem až 33 W, výrobce slibuje dobití do 100 % za necelou hodinu. Fotoaparáty jsou vzadu také tři: 64Mpx hlavní, 8Mpx širokoúhlý a 2Mpx makro. Vpředu potom najdete 16Mpx selfie kamerku. Poco M4 Pro koupíte v konfiguraci 6/128 GB za 5 990 Kč, vyšší 8/256 GB stojí o tisícovku víc.

Redmi Note 11

Model Redmi Note 11 je vlastně dost podobný výše zmíněnému „žluťáskovi“ – aby také ne, oba vlastně vyrobilo Xiaomi. Redmi Note 11 s pro někoho schůdnějším designem je základní model střední třídy, od kterého se pak odvozují modely 11S, 11 Pro nebo 11 Pro 5G. Nabízí plastové tělo a 6,43″ zobrazovač typu AMOLED, opět s 90Hz frekvencí i Full HD+ rozlišením.

Hardwarové parametry Redmi Note 11 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 680 4G, octa-core, 4× 2,4 GHz Kryo 265 Gold + 4× 1,9 GHz Kryo 265 Silver, GPU: Adreno 610, RAM: 4 GB, interní paměť: 64/128 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,9 × 73,9 × 8,1 mm, hmotnost: 179 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,43", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 26mm, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 118˚, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, čtvrtý: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 13 Mpx, Full HD video Cena: 5 490 Kč Kompletní specifikace

Náročnější zájemce potěší přítomnost čipsetu Snapdragon 680, který se v benchmarcích pohybuje výše než Helio G96 u Poco M4 Pro. Dále je tu 5000mAh baterie s nabíjením o výkonu 33 W a samozřejmě NFC, infraport, GPS, Bluetooth nebo stereo reproduktor. Fotoaparáty má Redmi na zádech čtyři, jde o 50Mpx hlavní, 8Mpx širokoúhlý a 2Mpx dvojici pro makro a bokeh efekt. Čelní kamerka v „průstřelu“ dostala rozlišení 13 Mpx.

Redmi Note 11 v šedé a dvou modrých odstínech koupíte za 5 490 Kč, avšak musíte počítat s nejnižší konfigurací 4/64 GB. Chcete-li 128GB úložiště, vydáte 5 849 Kč včetně daně.

Redmi 10 2022

Poslední a třetí Xiaomi v našem seznamu vychází ze stejnojmenného modelu z roku 2021, který výrobce oživil, aby podpořil jeho prodeje. Kromě o rok delší podpory operačního systému Android nabízí stejné plastové tělo a 6,5″ LCD panel s 90Hz obnovovací frekvencí nebo Full HD+ rozlišením. Zadní fotomodul se čtyřmi fotoaparáty pro změnu kopíruje ten u Redmi Note 11. Obsahuje 50Mpx hlavní fotoaparát, 8Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120°, 2Mpx makro a 2Mpx hloubkový. Selfie fotoaparát má nízké rozlišení 8 Mpx.

Hardwarové parametry Xiaomi Redmi 10 2022 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 11, čipset: MediaTek Helio G88, octa-core, 2× 2,0 GHz Cortex-A75 + 6× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G52 MC2, RAM: 4 GB, interní paměť: 64/128 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,95 × 75,53 × 8,92 mm, hmotnost: 181 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,5", IPS LCD, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, čtvrtý: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 8 Mpx, f/2.0, Full HD video Cena: 4 690 Kč Kompletní specifikace

Mozkem přístroje je čipová sada Helio G88 od MediaTeku, bezpečně nejméně výkonný kus křemíku na našem seznamu. Dále nechybí 5000mAh baterie, která zvládá 18W nabíjení a dokonce i 9W reverzní nabíjení kabelem. Pochvalu si zaslouží jak 3,5mm jack, tak i stereo reproduktory, NFC, infraport, Bluetooth 5.1 a čtečka otisků umístěná na boku. Redmi 10 (2022) je k mání v bílém, tmavě šedém a modrém gradientním provedení od 4 690 Kč s daní (konfigurace 4/64 GB).