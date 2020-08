Asus ZenFone 7 Pro odhalen: ten s otočným fotomodulem (první dojmy)

Asus loni v červnu představil poměrně populární smartphone ZenFone 6, který ihned zaujal díky netradiční konstrukci s otočným fotoaparátem. V naší recenzi jsme telefon chválili a o to více jsme byli zvědaví, jaké novinky přinese jeho nástupce. Ten se navíc na pultech obchodů objeví hned ve dvou variantách – základní ZenFone 7 doplní ještě vybavenější ZenFone 7 Pro, který už v redakci testujeme a máme pro vás první dojmy.

Po stránce designu se od sebe oba telefony nijak neliší, rozdíl je pouze v použitém čipsetu – ZenFone 7 Pro běží na nejnovějším Snapdragonu 865+ a u hlavního fotoaparátu i teleobjektivu nabízí optickou stabilizaci obrazu. Oproti tomu základní ZenFone 7 je bez OIS a běží na Snapdragonu 865. Pro varianta láká na kombinaci 8 GB RAM (LPDDR5) a 256GB úložiště (UFS 3.1), zatímco základní model se bude prodávat se 128GB pamětí a 6 či 8 GB RAM. Více rozdílů mezi nimi nehledejte.

Displej bez výřezu

ZenFone 7 (Pro) není díky 6,67″ AMOLED displeji s Full HD+ rozlišením žádný drobeček (poměr stran je 20:9, podpora HDR10+). Potvrzují to i rozměry 165 x 77,3 x 9,9 mm a hmotnost 230 gramů. I přesto, že zobrazovací panel vyplňuje 92 % přední strany, nelze si nevšimnou o něco větších rámečků a brady. Displej má 90Hz obnovovací frekvenci a odezvu 1 ms. Potěšila mě rovněž velmi slušná čitelnost na přímém sluníčku, kdy je možné využít úrovně jasu až 1000 nitů (běžná maximální provozní hodnota je 700 nitů).

I když AMOLED displej podporuje funkci Always-On pro zobrazení informací o datu a čase & nových upozorněních, vedle USB-C konektoru najdeme i notifikační diodu, která už z dnešních smartphonů prakticky vymizela a je skvělé, že Asus na ni nezapomněl. Naopak 3,5mm audio výstup už byste na těle hledali marně.

Pro všechny, kteří rádi fotí

ZenFone 7 potěší všechny, kteří rádi fotí nejen hlavními fotoaparáty, ale také si často pořizují autoportréty. Díky motorizovanému otočnému modulu se třemi fotoaparáty totiž stejnou optiku, kterou používáte pro běžné focení, využijete i pro focení selfíček. Dobře, teleobjektiv v tomhle případě asi příliš neoceníte, ale klasický foťák či širokáč rozhodně ano. Otočný fotoaparát má ještě jednu výhodu – displej je zcela bez výřezu, což paradoxně potěší i ty, kteří selfíčka v oblibě nemají.

Hlavní fotoaparát se pyšní 64Mpx rozlišením (Sony IMX686, technologie Dual Pixel, velikost 1/1,73″), světelností f/1.8 a v případě Pro varianty i čtyřosou optickou stabilizací obrazu. Druhým do počtu je 12Mpx širokáč (Sony IMX363) se záběrem 113 stupňů a světelností objektivu f/2.2. Trojlístek uzavírá teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením (a až 12x hybridním), který je u Pro varianty rovněž opticky stabilizovaný. Chválím také za velmi rychlé ostření díky PDAF.

Oba dva telefony dokonce zvládnou nahrávat video v 8K rozlišení při 30 snímcích za vteřinu s využitím elektronické stabilizace obrazu (pouze z hlavního fotoaparátu). Širokáč si poradí se 4K při 60 fps. Samozřejmostí je plynulý přechod obrazu při přepínání mezi jednotlivými kamerami. Na své si přijdou i příznivci slow-motion videa, které ZenFone 7 odbaví ve 4K rozlišení při 120 fps.

Třešničkou na dortu je přítomnost třech mikrofonů, které mají za úkol zajistit co nejlepší kvalitu zvuku nejen během telefonování, ale i při nahrávání videa. Na ukázkové fotografie a video si ale budete muset počkat až do chystané recenze, která vyjde už 1. září.

Otočný modul s řadou vylepšení

Nová generace otočného modulu disponuje ještě citlivějším a rychlejším motorkem, který zajišťuje překlápění, a rovněž i zesílenou konstrukcí kloubu. Výrobce navíc přidal i senzor pro detekci správného natočení a udržení v požadované pozici. Gyroskop, který se objevil už u předchozí generace také nechybí a v případě pádu telefonu zajistí rychlé zavření modulu s fotoaparáty. Povrch otočného modulu tvoří speciální pevná slitina kovu, která je na omak velice příjemná.

Asus se chlubí, že vylepšený systém pro fotoaparáty vydrží až 200 000 přetočení. Pokud byste každý den s fotoaparáty otáčeli stokrát (což opravdu nebudete), měl by mechanismus vydržet déle než 5 let. Rozhodně se tedy nemusíte obávat, že by tohle řešení bylo Achillovou patou. Samotné přetočení modulu zabere zhruba jednu vteřinu.

Masivní baterie i podpora 5G

Kapacita vestavěného akumulátoru je rovných 5000 mAh a je jasné, že výdrž u téhle novinky nebude problematickou částí. Potěší i rychlé nabíjení standardu Quick Charge 4.0, jen na to bezdrátové Asus stále zapomíná. Nicméně jak jsem se dozvěděl na prebriefingu pro vybrané novináře, v budoucnu bychom se konečně měli dočkat i smartphonu s logem Asusu a podporou bezdrátového standardu Qi. ZenFone 7 (Pro) lze díky USB-C konektoru využívat i jako powerbanku pro dobíjení dalších zařízení.

Asus do systému integroval pokročilého správce, který si klade za cíl z baterie „vytřískat“ maximum. Kromě těch přednastavených (výkon, vyvážený, úsporný, super úsporný) máte k dispozici i dva vlastní, jež si lze kompletně přizpůsobit k obrazu svému. Nastavíte si například vlastní úroveň jasu, obnovovací frekvenci displeje (60/90 Hz), či aktivaci/deaktivaci některých modulů (Wi-Fi, Bluetooth, 5G, GPS…).

Hardwarové parametry Asus Zenfone 7 Pro Systém: Android 10 Rozměry: 165 x 77,28 x 9,9 mm , Hmotnost: 230 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 865+, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,80 GHz Kryo 585 RAM: 8 GB , Interní paměť: 256 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,67", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.73", 0.8µm, PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, dual PDAF, OIS, širokoúhlý Třetí fotoaparát: teleobjektiv, 3x optický zoom, 12x hybridní zoom , Přední kamera: vyklápěcí konstrukce (otočný fotoaparát) Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Ve výčtu hardwarových parametrů nechybí NFC ani podpora pro 5G, a to na obou dvou nanoSIM kartách. Třetí dedikovaný slot patří microSD kartě do teoretické maximální kapacity 2 TB. Slušné zvukové podání zajišťuje dvojice stereo reproduktorů. Přítomnost aktuálního Androidu 10 už asi nikoho nepřekvapí. Nad systémem se nachází uživatelské rozhraní s možností změny písma i kompletní grafiky.

Hardwarové parametry Asus Zenfone 7 Systém: Android 10 Rozměry: 165 x 77,28 x 9,9 mm , Hmotnost: 230 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 865, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,80 GHz Kryo 585 RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,67", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.73", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, dual PDAF, širokoúhlý Třetí fotoaparát: teleobjektiv, 3x optický zoom, 12x hybridní zoom , Přední kamera: vyklápěcí konstrukce (otočný fotoaparát) Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Cena a dostupnost

Řada ZenFone 7 Asusu rozhodně ostudu neudělá. Po hardwarová stránce se jedná o špičkově vybavené smartphony s minimem kompromisů (zamrzí snad jen bezdrátové dobíjení, absence klasického audio konektoru a vzhledem ke konstrukci i chybějící voděodolnost). Jinak jde ale o velmi povedený smartphone.

Důležitým faktorem pro zákazníka ale bude cena. Tu zatím neznáme, nicméně jakmile ji zjistíme, do článku ji obratem doplníme. Asus ZenFone 7 by se měl na našem trhu začít prodávat v průběhu září ve dvou barevných variantách – černé Aurora Black a bílé Pastel White.