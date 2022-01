ASUS ROG Flow Z13: vypadá jako Surface Pro, ale je to neskutečná herní bestie

ASUS vzal veletrh CES útokem a v Las Vegas představil několik počítačů z herní rodiny Republic of Gamers. Nás nejvíce zaujal tablet ROG Flow Z13, který má podobný form faktor jako Microsoft Surface Pro, ale v jeho útrobách tiká neskutečně silný hardware.

ASUS ROG Flow Z13: Surface Pro na plnohodnotné hraní

O tom, že představená novinka disponuje nadstandardní výbavou, napovídají už její proporce. Zařízení má v pase 12 mm a váží 1,1 kg, což jsou na tablet poměrně vysoké hodnoty. Ke hmotnosti si navíc ještě můžete připočítat 300 gramů za klávesnicový kryt, ovšem ten není podmínkou, k tabletu můžete připojit jakoukoliv jinou drátovou/bezdrátovou klávesnici nebo herní ovladač.

Tablet si můžete nastavit do prakticky libovolného úhlu, neboť jej vzadu podpírá prakticky stojánek. Jeho design odhaluje příslušnost do rodiny herních zařízení, část plochy stojánku totiž „chybí“ a namísto ní vidíte průhled na základní desku tabletu s RGB osvícením. Pod stojánkem také najdete čtečku paměťových karet a přístup k vyměnitelnému SSD.

Přední stranu tabletu pokrývá 13“ displej s poměrem stran 16:10, vybrat si můžete buď panel se 4K s obnovovací frekvencí 60 Hz nebo Full HD s obnovovací frekvencí 120 Hz. V obou případech se displej pyšní certifikací Dolby Vision. Audiovizuální zážitek pak doplní duální reproduktory s certifikací Dolby Atmos a přenosem audia ve vysokém rozlišení.

Nejnovější procesory od Intelu a výkonná mobilní grafika

V útrobách tabletu tikají procesory Intel Core 12. generace, v nejvyšší konfiguraci můžete dostat až 14jádrový Core i9-12900H. Ten obsahuje integrovanou grafiku Intel Xe, ovšem hráči her ocení spíše konfiguraci s herní grafikou NVidia RTX 3050 Ti. A pokud by vám to bylo málo, můžete si přes speciální port XG mobile připojit grafiku externí (až RTX 3080 nebo Radeon RX 6850M).

Zbylou konektorovou výbavu pak tvoří sluchátkový jack, jedno USB-A a dvě USB-C (Thunderbolt 4), skrze která lze dobíjet interní 56Whr baterii. Při hraní her ale s velkou výdrží příliš nepočítejte.

ASUS ROG Flow Z13 je nicméně nadstandardně vybavený tablet, za který si výrobce zcela určitě nechá pořádně zaplatit. Bohužel ceny zatím odhaleny nebyly, tablet má být dostupný až na přelomu prvního a druhého kvartálu letošního roku.