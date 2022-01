Intel představil 12. generaci mobilních procesorů. Mohou mít až 14 jader

Společnost Intel přivezla na veletrh CES dvanáctou generaci mobilních procesorů Intel Core. Celkem bylo představeno 28 nových procesorů z řad H, P a U využívajících nové hybridní architektury s výkonnými a úspornými jádry. Nové procesory jsou vyrobené 10nm procesem, který ale Intel pojmenovává Intel 7.

12th Gen Mobile Family

Intel Core H-series

Nejvýkonnější procesory najdeme v řadě H, která je určena jak do herních počítačů, tak do mobilních pracovních stanic. Intel uvádí, že procesory z této řady si v celkovém výkonu mezigeneračně polepšily až o 40 procent, ve hrách to má být 28 procent. Ve hře Hitman 3 například Intel zaznamenal nárůst fps o 8, a to díky lepší prioritizaci zátěže CPU.

Nejvýkonnější jednotka Core i9-12900HK disponuje 14 jádry (6 výkonných a 8 efektivních, 20 vláken), přičemž maximální takt výkonných jader může dosáhnout až 5 GHz. Ve srovnání s Intel Core i9-11980HK profesionální uživatelé pocítí až o 44 procent vyšší výkon v Adobe Creative Cloud, o 14 procent vyšší výkon v aplikacích od Autodesku nebo o 30 procent vyšší výkon v Blenderu. V poslední jmenované aplikaci prý dokonce vrcholový Intel porazil konkurenční Apple M1 Pro i M1 Max, stejně tak si poradil s Ryzenem 9 5900HX. Na srovnání se včera představeným Ryzenem 6980HX si budeme muset počkat.

Nové procesory od Intelu pochopitelně podporují nejnovější standardy jako je DDR5-4800 a LPDDR-5200, PCIe 4.0, Thunderbolt 4 a Wi-Fi 6E.

S prvními notebooky s procesory z rodiny Intel Core H-Series bychom se měli setkat už v příštím měsíci.

Intel Core P-Series

Prostřední řada výkonných procesorů pro prémiové tenké notebooky přináší celkem 6 nových procesorů, přičemž top model nese označení Intel Core i7-1280P. Ten ohromí 14jádry, 20 vlákny a maximální frekvencí 4,8 GHz, TDP je přitom únosných 28 W (navýšit lze až na 64 Wattů). Pro srovnání, přímý konkurent od AMD (Ryzen 7 6800HS) má „pouze“ 8 jader, maximální takt 4,7 GHz a přitom vyšší TDP 35 Wattů.

Procesory Intel Core P-Series spatříme v budoucích noteboocích značek HP, Dell, Lenovo a dalších, jedním z prvních je prémiový notebook Dell XPS 13 Plus s 15 mm tenkým tělem. První počítače s procesory Intel Core P-series půjdou na trh v prvním kvartále letošního roku.

Intel Core U-Series

Poslední představené procesory spadají patří do moderních, ultratenkých a lehkých zařízení jako jsou ultrabooky, tablety nebo počítače s ohebnými displeji.

Vlajkovým modelem je v tomto případě procesor Intel Core i7-1265U, který disponuje 10 jádry, 12 vlákny a maximálním taktem 4,8 GHz. To na čip s TDP 15 Wattů (v turbu až 55W) není vůbec špatné. Deset procesorových jader navíc mají i procesory Intel Core i5, zatímco Core i3 disponují 6 jádry. Jedná se o působivý posun, neboť v 11. generaci „účkových“ procesorů od Intelu byla maximem 4 jádra.

První počítače s procesory Intel Core U-series půjdou na trh v prvním kvartále letošního roku.

Intel Evo třetí generace

Společně s novými procesory představil Intel i třetí edici své značky Intel Evo. Aby se jí mohly počítače chlubit, musí splňovat sérii vlastností, které jsou v třetí generaci ještě přísnější. Bude-li váš budoucí počítač označen samolepkou Intel Evo 3. edice, můžete od něj nově očekávat přítomnost procesoru Intel Core 12. generace, podporu Wi-Fi 6E, Full HD kameru a spoustu nových technologií týkajících se senzorů, konektivity a kolaborativní videokomunikace apod.

Introducing the Intel® Evo™ Platform-based Laptops

Podle předchozích požadavků musí počítače s certifikací Intel Evo splňovat následující minimální požadavky – alespoň 8 GB dvoukanálové RAM, 256GB SSD typu NVMe, biometrické přihlašování, nabíjení přes USB-C a porty Thunderbolt 4. Počítače dále musí vydržet alespoň 9 hodin na jedno nabití (4 a více hodin po 30 minutách na nabíječce) nebo se probudit ze spánku za 1 vteřinu.

Zkrátka a dobře, získat nálepku Intel Evo 3. generace nebude nic jednoduchého, avšak počítače, které ji budou mít, budou garantovat maximální uživatelskou přívětivost.