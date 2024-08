Astronom zachytil tajný čínský vesmírný letoun, snímky překvapily i odborníky

Amatérskému astronomovi Felixu Schöfbänkerovi z Horních Rakous se podařilo něco nemyslitelného – pořídit fotografii tajného čínského letounu Shenlong, pojmenovaném po čínském dračím bohovi bouře. Podařilo se mu to za použití 14palcového dalekohledu a nejrůznějších zařízení schopných sledovat družice a automaticky je udržovat ve středu zorného pole, jak prozradil serveru Space.com.

Dále také uvedl, že na snímku, který pořídil, je zřejmě vidět i něco, co na dříve dostupných počítačových renderech vidět není – dva výstupky na jednom z konců vesmírného plavidla (prohlédnout si je můžete v příspěvku ze sítě X níže pod tímto odstavcem). Je možné, že by se mohlo jednat pouze o solární panely, ovšem sám Schöfbänker říká, že si není zcela jistý, čím tyto zvláštní výčnělky ve skutečnosti jsou.

