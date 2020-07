Astronauti se vrací domů: SpaceX čeká druhá část náročné zkoušky

Je to již více než měsíc a půl, kdy poprvé po devíti letech odstartovali američtí astronauti do vesmíru na americké lodi z americké půdy a ukončili tak svou závislost na ruských Sojuzech. Dalším zápisem do historie byl fakt, že raketa a modul Crew Dragon nepatřily státní agentuře NASA, ale soukromé firmě SpaceX.

Po úspěšném odletu a zadokování se k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) se nyní pomalu blíží čas odletu, ve vesmírné terminologii možná spíše odpadu, a návratu na Zemi. Přesné datum není prozatím známo, dle agentury NASA čeká kosmonauty ještě mnoho práce, předběžně však uvedla, že 1. srpna by mělo dojít k odpojení od vesmírné stanice a 2. srpna k návratu na povrch modré planety. Konečné datum bude záviset především na počasí.

Bezpečný návrat astronautů bude pro SpaceX neméně důležitou zkouškou, jako jejich vynesení na oběžnou dráhu. Samotný modul by se měl od vesmírné stanice odpojit automaticky a s pomocí gravitace se vrátit zpět na povrch planety, aniž by zasahovali astronauti Bob Behnken a Doug Hurley. Pád by měly dostatečně zbrzdit padáky, přičemž po dopadu do oceánu astronauty vyzvednou pracovníci SpaceX.