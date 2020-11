ARMový MacBook Air přichází s upravenou klávesnicí. Jaké jsou změny?

Apple v úterý představil svůj revoluční čip M1 a s ním také tři nové počítače. Konkrétně jde o nový MacBook Air, MacBook Pro a Mac mini. Mark Gurman z agentury Bloomberg si všiml jedné novinky, kterou Apple při prezentaci nezmínil. Došlo ke změně funkčních kláves na klávesnici MacBooku Air.

Naposledy Apple přistoupil ke změně klávesnice v roce 2018, když přidal Touch ID. Nyní odstranil funkční tlačítka pro zesílení a zeslabení podsvícení klávesnice a také tlačítko Launchpadu. Celkem tedy ubyly tři tlačítka, na jejichž místo ale jiné tři přibyly.

The new MacBook Air has updated keyboard function keys, adding Spotlight, Dictation, and Do Not Disturb – replaces Launchpad and Keyboard brightness. pic.twitter.com/1BM6wTWQZh

