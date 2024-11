ARMové počítače s Windows dostávají praktickou vychytávku. Usnadní sdílení souborů s Androidem

Google na lednovém veletrhu CES oznámil novinku ve sdílení souborů mezi zařízeními – spojil funkci Nearby Share s obdobnou službou Quick Share od Samsungu a dal tak vzniknout univerzálnímu systému pro sdílení dat bez ohledu na platformu. Služba Quick Share od Googlu se postupně dostala do telefonů s Androidem, Chromebooků, chytrých televizorů a dokonce i do počítačů s Windows.

Aplikace Quick Share pro Windows vyšla letos v březnu, dosud ale fungovala pouze na počítačích s x84/64 procesory – na strojích s ARMovými čipsety ji nebylo možné používat. Nyní Google vypustil aktualizaci, která Quick Share přináší i na ARMové stroje, včetně nejnovějších Copilot+ počítačů s procesory Qualcomm Snapdragon X. Nejedná se sice o nativní aplikaci, ale emulace u ní funguje podle našich zkušeností bezchybně.

Google's Quick Share app can finally be installed on Windows PCs powered by ARM64 processors, like the @Snapdragon X Elite/Plus!@9to5Google reported on this change earlier today, and I can confirm that the Quick Share installer now works on my Yoga Slim 7X!

However, the Quick… pic.twitter.com/Ms6ZzDGDAv

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 11, 2024