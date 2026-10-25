Apple Watch zachránily veteránovi život, včas jej upozornily na skrytý zdravotní problém

- Hodinky z dílny Applu nejsou jen technologickým doplňkem na našem zápěstí
- Jejich senzory pomáhají odhalit potenciální zdravotní problémy
- Své by o tom mohl vyprávět veterán amerického letectva David Aladejobi
Chytré hodinky Apple Watch monitorují celou plejádu zdravotních funkcí a upozorňují na případné zdravotní obtíže. V nejednom případě také dokázaly zachránit někomu život tím, že jej upozornily na potenciální problém dříve, než se mohl rozrůst v něco závažnějšího. Pro včasné varování je tady také funkce detekce spánkové apnoe, jež je na hodinkách k dispozici přibližně dva roky. Od té doby tato zdravotní funkce tiše pracuje na pozadí a pomáhá lidem, kteří si možná ani neuvědomují, že ji potřebují.
Hodinky od Applu pomohly odhalit zdravotní problém
Článek na webu Military.com popisuje jeden případ, který se týká Davida Aladejobiho – 38letého veterána amerického letectva, jehož hodinky Apple Watch ho upozornily na možnou spánkovou apnoe. Aladejobi zpočátku upozornění z hodinek Apple Watch ignoroval. Poté, co se však zamyslel nad svým chrápáním, kontaktoval svého lékaře a poslal mu snímek obrazovky s tímto upozorněním. Trpěl také bolestmi hlavy, u nichž jeho lékař předpokládal, že by mohly souviset právě se spánkem. Následovala diagnóza spánkové apnoe, doporučení do spánkové laboratoře a předpis na přístroj CPAP, který mu má pomoci regulovat dýchání během noci.
„Dostal jsem od hodinek upozornění, že možná trpím spánkovou apnoe. Zpočátku jsem tomu moc pozornosti nevěnoval. Pak jsem ale začal přemýšlet o tom, jak chrápu a podobných věcech. Tak jsem se obrátil na svého lékaře a poslal mu snímek obrazovky s tím, co mi hodinky hlásily,“ řekl Aladejobi v rozhovoru pro Military.com. „Měl jsem také bolesti hlavy a lékař mi řekl, že by to mohlo souviset se spánkem. Můj lékař mi řekl, že nediagnostikovaná spánková apnoe, pokud se neléčí, může rozhodně vést ke smrti nebo k dalším zdravotním problémům, jako je vysoký krevní tlak,“ dodal Aladejobi.
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Apple Watch využívá svůj akcelerometr k rozpoznání poruch dýchání během spánku. Tato funkce vyhodnocuje tyto poruchy v průběhu 30 dnů a může uživatele upozornit, pokud data vykazují trvalé známky středně závažné až závažné spánkové apnoe. Apple uvádí, že uživatelé musí povolit sledování spánku a během tohoto období nosit kompatibilní hodinky Apple Watch v posteli alespoň 10 nocí. Upozornění jsou určena pro dospělé, u nichž dosud nebyla diagnostikována spánková apnoe.