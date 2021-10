Apple Watch Series 8 přijdou ve třech velikostech, tvrdí uznávaný analytik

Je v podstatě železným pravidlem, že chytré hodinky Apple Watch přicházejí na trh ve dvou velikostech. To by se nicméně mělo změnit, alespoň podle tvrzení uznávaného analytika Rosse Younga. Ten tvrdí, že Apple do budoucna chystá ještě třetí velikost, aby si měli zákazníci z čeho vybrat.

Young byl poměrně skoupý na detaily, ale z jeho otázky, zda by uživatelé uvítali „větší displej“, je patrné, že v Cupertinu možná chystají ještě jednu větší velikost. Aktuální model Apple Watch Series 7 nabídl zvětšení rozměrů: menší model má v průměru 41 milimetrů a větší 45 milimetrů.

Hardwarové parametry Apple Watch Series 7 (41 mm) Systém: watchOS Rozměry: 44 x 38 x 10,4 mm , Hmotnost: 32 gramů (hlíníkové); 42,3 gramů (ocelové); 37 gramů (titanové) Čipset: Apple S7, dual-core, GPU PowerVR RAM: 1 GB , Interní paměť: 32 GB , Displej: LTPO OLED, bude upřesněno, 448 × 368 px Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 b/g/n , NFC: , GPS: Baterie: nezjištěno Li-Ion , Bezdrátové nabíjení: Cena: 10 990 Kč Kompletní specifikace

První modely byly k dispozici ve velikostech 38, respektive 40 milimetrů, přičemž později se Apple Watch zvětšily na 42 a 44 milimetrů. Jestli Apple Watch Series 8 skutečně nabídnou ještě jednu velikost, se dozvíme nejdříve v příštím roce.