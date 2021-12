Apple Watch dostanou outdoorovou variantu. Mluví se i o novém senzoru

Letošní generace Apple Watch nepřinesla žádné velké novinky, vlastně jsme se dočkali pouze většího displeje a mírně odolnějšího sklíčka. O to větší očekávání tak budou na Apple kladeny v příštím roce, ve kterém bychom se podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg měli dočkat hned tří nových modelů hodinek – klasických Apple Watch 8, levnějších Apple Watch SE a nakonec…

… odolného outdoorového modelu

Příchod odolných Apple Watch nyní potvrdil i obvykle přesný informátor Ming-Chi Kuo, podle něhož si hodinky ponechají obdélníkový displej, za to však budou zabalené do robustnějšího outdoorového těla pro náročné sportovce. Otázkou však je, zda odolná varianta Apple Watch nabídne i větší výdrž na baterii, neboť ta by se při přechodu pohoří rozhodně hodila.

Od Apple Watch 8 se dále očekává nový senzor tělesné teploty, který přidá další střípek do celkového vyhodnocení zdraví uživatele; teoreticky by mohl sloužit i k odhalení prvních příkazů nemoci COVID-19. Předpokládáme, že nová rodina jablečných hodinek bude představena příští rok na podzim.