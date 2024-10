Apple vytváří „superaplikaci” pro hráče. Najdete v ní ty nejlepší tituly

Kalifornská společnost pracuje na nové aplikaci speciálně pro hráče

Ta by měla kombinovat funkcionalitu App Store a Game Center

V plánu toho podle všeho má Apple ale mnohem více

Apple a jeho přístup k hrám procházel v průběhu let turbulentním vývojem. Zatímco v minulosti společnost herní vývojáře podporovala a snažila se na své platformy dostat co nejvíce zajímavých titulů, později přišlo hluché období, kdy hry naopak nebyly velkou prioritou. Nyní se zdá, že se gigant z Cupertina znovu pokusí získat hráče na svou stranu, minimálně ty mobilní. O to se sice už nějaký ten pátek snaží (nejen) skrze své předplatné Apple Arcade, avšak nyní se chystá zařadit vyšší rychlostní stupeň.

Nová aplikace bude kombinovat App Store a Game Center

Ten spočívá v údajných plánech na vytvoření druhého obchodu s aplikacemi, či spíše nové aplikace sdružující více funkcí, která by byla zaměřena čistě jen na hry. To alespoň zjistil server 9to5Mac, který se dozvěděl detaily o připravovaném projektu od spolehlivých zdrojů obeznámených se situací. Nový projekt má kombinovat funkcionalitu App Store a Game Center, avšak nemá jít o jejich náhradu. Aplikace má mít hned několik záložek, kupříkladu Play Now, kde se budou koncentrovat všechny nainstalované hry a přátelé každého uživatele. Zároveň má být v této sekci také obsah doporučený přímo Applem, ať už z klasického App Store či z Apple Arcade. Chybět by neměli ani různé herní výzvy, tabulky a achievementy.

Co je zajímavější je údajné experimentování s implementací FaceTime a iMessage do této nové herní aplikace, pravděpodobně pro usnadnění komunikace mezi hráči. V praxi by aplikace měla fungovat podobně jako aplikace Xbox pro iPhone, kde hráči vidí svůj stav, aktivity přátel, vyhledávají nové hry a kontrolují svou knihovnu her. Apple chce pravděpodobně novou aplikací zatraktivnit svá zařízení pro hráče.

Na detailnější popis funkcí si nicméně ještě budeme muset počkat. Otázkou také zůstává, zda je komplexní herní aplikace tím, co hráčům skutečně chybí k tomu, aby do mobilních hříček investovali více svého času. Pokud Apple nepodpoří svůj projekt také kvalitními herními tituly, které budou chtít hráči skutečně hrát, pak je otázkou, zda se mu tento krok vyplatí. Prozatím také není jasné, kdy se nové herní „superaplikace“ dočkáme. Pravděpodobný je jak příchod v rámci některé z budoucích aktualizací iOS 18, tak i pozdější nástup až s příchodem iOS 19.