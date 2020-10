Apple údajně v listopadu uspořádá třetí podzimní keynote. Jaké na ní představí novinky?

Přestože po celém světě řádí pandemie nemoci COVID-19, společnost Apple je v přípravě nových produktů velmi aktivní. Dokonce tak aktivní, že letos vůbec poprvé uspořádá tři podzimní tiskové konference – v září, říjnu i listopadu.

Zářijovou tiskovou konferenci s novými iPady a Apple Watch máme za sebou, nyní se připravujeme na příští týden, kdy Apple představí nové iPhony a (zřejmě) lokalizační přívěšek AirTag. Spekuluje se i o náhlavních sluchátkách AirPods Studio, ovšem s termínem jejich odhalení si není jistý nejpřesnější „jablečný“ informátor Jon Prosser.

This leaves it open for announcement during the October 13th iPhone event.

It could also be possible that they’re released via press release at the end of this month.

Or pushed to the November event.

Personally, I don’t know which route they’ll take for sure.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 7, 2020