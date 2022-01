Apple testuje více variant ohebného iPhonu, jeho představení nechce uspěchat

Ohebné telefony zažívají především díky Samsungu a jeho modelům Galaxy Z Fold 3 a Flip 3 raketový vzestup popularity, ke kterému se pomalu přidávají také ostatní výrobci. Kdo s vydáním ohebného smartphonu stále otálí, je Apple, nicméně podle různých spekulací na své vlastní „skládačce“ už nějakou dobu pracuje.

1/3 For those who are curious about a foldable iPhone, Apple is definitely working and testing multiple prototypes that contain foldable displays. Too many compromises still exist with foldable display technology though.

— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022