Apple Store, který si postavíte doma? Nechybí iMac, iPhone ani brýle Vision Pro

Internetový milovník Lega postavil ze stavebnice vlastní Apple Store

Ten kopíruje designové prvky Applu, například velké logo ve štítu nebo masivní dřevěné stoly

Jde pouze o koncept v rámci platformy Lego Ideas, ale třeba se někdy dočkáme komerčního uvedení

Ne nadarmo se říká, že Lego je pro „děti každého věku“. Především v rukou dospělých fanoušků se ze stavebnice stává svým způsobem materiál pro tvorbu umění. Dokazuje to například člen komunity s přezdívkou @legotruman. Ten představil vlastní projekt repliky obchodu Apple Store z kostek Lego.

Lego Apple Store

Jeho koncept byl umístěn na platformu Lego Ideas, kde se shromažďují uživatelé se zajímavými nápady na to, co se dá z Lega postavit. Není vyloučeno, že dánská společnost pak tento projekt převezme a začne jej nabízet v obchodech pro své zákazníky. Jak by se vám takový Apple Store z Lega líbil?

„Apple Story jsou se svým decentním a čistým designem oslavou jednoduchosti a minimalistické krásy. Je v nich jedinečný pocit uvolnění a čistoty, který můžete zažít jen při návštěvě těchto prodejen. Tento model jsme postavili na oslavu této krásy, a to s prodejnou Apple postavenou z kostek, která může doplnit vaši sbírku Lega,“ uvedl autor konceptu.

Nechybí typické designové extrabuřty

Návrh obchodu jablečné společnosti není vytvořen podle žádného konkrétního obchodu, nýbrž kombinuje designové prvky všech Apple Storů. Na první pohled nelze přehlédnout plochou střechu s logem Apple, stejně jako další nakousnuté jablko ve štítu prodejny. Zbytek obchodu je kompletně prosklený.

Uvnitř se nacházejí ikonické masivní dřevěné stoly, na nichž jsou umístěné produkty. Autor si vyhrál i s designem samotných inzerovaných výrobků: najdeme zde reproduktory, barevná sluchátka, mobily, počítače iMac i MacBook, ale také unikátnost, kterou jsou brýle Vision Pro.

Celkový návrh stavebnicového modelu má 41 centimetrů na délku, 25,6 centimetru na šířku a 15,8 centimetru do hloubky. Tvoří jej 1539 různě velkých dílků. Pokud by vás koncept zaujal, můžete si jej zkusit postavit doma z vlastní sady kostiček. Do oficiální masové produkce se zatím nechystá, ale třeba se vedení Lega zalíbí natolik, že se jeho uvedení na pulty obchodů nakonec dočkáme.