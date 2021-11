Apple skončil s prodejem 21″ Maců. Vyklízí prostor pro nové modely?

Z nabídky Applu přes víkend zmizel 21″ iMac na čipu Intel. V prodeji zbyl jen nový 24″ iMac s M1 čipem a největší 27″ iMac na Intelu. Podle některých zdrojů se zdá, že se v nabídce brzy objeví nový malý iMac tentokrát ale postavený na výkonných čipech M1 Pro a M1 Max.

Nový iMac (nebo snad iMac Pro?) by měl mít miniLED displej s technologií ProMotion, což znamená obnovovací frekvenci 120 Hz. Stejná kombinace je i u MacBooku Pro s M1 čipem, takže by dávala smysl i pro nový iMac. Základní model má jít do prodeje s 16 GB operační paměti a 512GB úložištěm.

— Dylan (@dylandkt) October 30, 2021