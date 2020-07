Apple Silicon v benchmarku překonal Surface Pro X. Microsoft chystá výkonnější verzi

V minulém týdnu vzbudil velké pozdvižení Apple, který oznámil, že do dvou let u svých počítačů zcela přejde na vlastní procesory. Výměna Intelu za ARM bude velký zásah nejen do hardwaru, ale i do softwaru, ale věříme, že přechod proběhne hladce; iPhony a iPady dokazují, že Apple umí navrhovat velmi silné čipy.

První jablečné procesory s ARMovými čipsety by měly dorazit ještě ke konci tohoto roku, dosud existuje pouze vývojářský kit poháněný čipsetem Apple A12Z, který známe z iPadu Pro. Právě toto zařízení někdo otestoval v benchmarku GeekBench a získal tak první tvrdá data o surovém výkonu tohoto čipsetu pod macOS.

Apple A12Z získal v testu na jedno jádro cca 750 – 850 bodů, při zapojení všech jader 2 600 – 3 000 bodů. Samo o sobě jsou tato čísla poměrně působivá, neboť se blíží i MacBookům Pro s procesorem Intel Core i5, na kterých běží GeekBench nativně a není nutné jej emulovat. Apple A12Z je dokonce benchmarkově silnější než čipset Qualcomm Snapdragon 8cx, který v upravené variantě pohání loňský počítač Microsoft Surface Pro X.

So the DTK with a two year old iPad chip runs x86_64 code, in emulation, faster than the Surface Pro X runs it natively 😅 Oh boy Qualcomm, what are you even doing? https://t.co/UAlZiwSsF8

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) June 29, 2020