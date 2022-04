Apple rozjel v App Store nekompromisní čistku, vývojáři se bouří

O víkendu se v souvislosti s App Storem odehrála nevídaná bouře. Aplikace, které nebyly „značnou dobu“ aktualizované, Apple navrhuje smazat, pokud nedostanou náležitou aktualizaci ze strany vývojářů. Ti se ale zlobí a mají k tomu pádný důvod.

Ve zmíněném digitálním obchodě, který slouží ke stahování aplikací na celou plejádu produktů „Designed in California“, najdeme téměř 2 miliony položek. Některé starší a některé výrazně novější. Apple v e-mailu vývojáře výslovně upozorňuje, že jakmile nedojde k aktualizaci do 30 dnů, bude aplikace, které se výzva týká, odstraněna. Úsměvně pak působí, že v e-mailu vůbec neuvedl, jak dlouho aplikace postrádá softwarový update. Celkový počet aplikací navržených ke smazání Apple nezveřejnil.

.@apple is removing a few of my old games b/c they have “not been updated in a significant amount of time”

Games can exist as completed objects! These free projects aren’t suitable for updates or a live service model, they’re finished artworks from years ago. pic.twitter.com/iflH70j7q4

— emilia ✨ (@lazerwalker) April 23, 2022