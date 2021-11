Apple prozradil, proč nové MacBooky nemají Face ID ani dotykový displej

V rozhovoru pro The Wall Street Journal se zástupci Applu vyjadřovali ke dvěma věcem, které nejvíce chybí u nových MacBooků. Jedná se o mnohokrát diskutované Face ID a dotykové obrazovky.

Face ID je tu s námi od uvedení iPhonu X a prakticky od té doby se diskutuje také o jeho integraci do MacBooků. Bohužel ani poslední keynote, na které byly odhaleny nové MacBooky Pro 14“ a 16“, toto nezměnila a Face ID máme stále jen u iPhonů a iPadů.

Tom Boger, který zodpovídá za produktový marketing iPadů a Maců, v rozhovoru uvedl, že v momentě, kdy už stejně máme ruce na klávesnici, je pohodlnější použít Touch ID. Položit prst na senzor v rohu klávesnice je tedy podle Applu lepší než se prostě podívat do kamery v displeji.

Dalším velkým tématem jsou dotykové displeje. Ačkoliv by Applu hrozilo, že s příchodem dotykových panelů na MacBooky klesnou prodeje iPadů, mnoho uživatelů by tuto novinku uvítalo. John Ternus zodpovídající za hardwarové inženýrství tuto domněnku v podstatě potvrdil a zároveň uvedl, že iPad je plně optimalizovaný na dotykové ovládání a MacBooky jsou plně optimalizované na ovládání prostřednictvím klávesnice a touchpadu. Na tom by se do budoucna nemělo nic měnit.

Boger v rozhovoru okomentoval také opětovné přijetí HDMI a MagSafe konektoru nebo čtečky paměťových karet. Přiznal, že se Apple v tomto ohledu v minulosti mýlil, a na základě přání a požadavků zákazníků se tak rozhodl tyto prvky MacBookům vrátit.