Apple příští rok do svých zařízení nasadí 3nm čipsety. Vyrobí je opět TSMC

Není žádným tajemstvím, že poslední generace čipů pro produkty Apple vyrábí Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ta aktuálně disponuje nejmodernějšími výrobními technologiemi, a proto se nelze divit, že Apple má v plánu v této spolupráci nadále pokračovat. Díky tomu by si měly iPhony, iPady a Macy v příštím roce opět polepšit ve výkonu a efektivitě.

Aktuálně nejnovější jablečný čipset Apple A16 Bionic je vyráběn 4nm procesem, přičemž jeho nástupce už by měl přesedlat na 3nm. Alespoň to tvrdí server AsiaNikkei, podle kterého bychom měli 3nm čipy vidět nejen v příštích iPhonech, ale rovněž iPadech a počítačích Mac běžících na připravované rodině procesorů Apple M3. Vyjmenovaná zařízení by měla dorazit na trh v průběhu příštího roku, koneckonců na sériovou výrobu 3nm čipů by měla TSMC naskočit ještě do konce letošního roku.

3nm proces od TSMC bude mít několik podob, které tchajwanský výrobce označuje jako N3, N3E, N3P a N3X. První z nich má dorazit ještě letos, další v průběhu příštích let. Technologii N3 by měly využívat čipsety pro příští generace iPadů Pro, zatímco chystané počítačové čipy Apple M3 už mají být postavené na modernějším procesu N3E. Ten má být použitý i pro příští telefonní čipset Apple A17 pro budoucí iPhony.

Analytici očekávají, že i příští rok Apple nasadí do svých iPhonů různé čipsety – zatímco vrcholné modely s přídomkem Pro má pohánět Apple A17 vyrobený 3nm procesem (N3E), základní iPhony prý budou běžet pod taktovkou letošního 4nm Apple A16.

Nutno podotknout, že TSMC není jedinou společností, která s výrobou 3nm čipsetů koketuje. O totéž se aktuálně snaží i Samsung.