Apple představil svá první náhlavní sluchátka. Potěší zvukem a funkcemi, odradí cenou

Přestože byl letošní podzim nadstandardně bohatý na novinky od Apple, nenechala si firma z Cupertina ujít příležitost představit ještě „one more thing“. K překvapení všech jsme se dnes nedočkali spekulovaného upgradu AppleTV, ale zbrusu nového produktu – profesionálních náhlavních sluchátek AirPods Max. Pokud si s nimi bude chtít udělat radost pod stromeček, připravte si pořádný balík.

AirPods Max: kovový rám a síťovina

AirPods Max jsou dalším logickým krokem v jablečném sluchátkovém porfoliu. Velká náhlavní sluchátka dosud Apple produkoval pouze pod vlastní značkou Beats, nyní se však rozhodl ukázat světu podobný produkt pod vlastní značkou. Pokud jste se však začali těšit na velká nakousnutá jablka na vnějším povrchu mušlí, musíme vás zklamat – sluchátka jsou navenek velmi čistá a nijak nedávají najevo, že pochází od Apple. Jejich rodokomen nicméně prozradí některé detaily.

Introducing AirPods Max — Apple

Apple slibuje, že sluchátka se přizpůsobí každému tvaru hlavy, a to hned díky několika prvkům. Rám mostu je vyroben z nerezové oceli, avšak samotnou klenbu tvoří prodyšná síťovina, která snižuje tlak na hlavu a umožní jí dýchat. To se hodí, neboť sluchátka jsou poměrně těžká, váží 385 gramů. Rozměry mostu lze regulovat díky teleskopickým ramenům, bohužel však není nijak vyřešeno skládání – jedinou možností je sklopení mušlí „naplocho“. Vnitřní prostor sluchátek je rovněž vyřešen síťovinou, která pokrývá paměťovou pěnu. Toto kombo tak má zajistit maximální pohodlí a dokonalé utěsnění.

Korunka jako na Apple Watch

Nepotvrdily se spekulace, že sluchátka sama poznají levou a pravou stranu a podle toho přizpůsobí reprodukci; orientace je přesně daná a poznáte ji podle vyšitých písmen L a R uvnitř mušlí. Zvenčí pak orientaci poznáte podle ovládacích prvků, které se nacházejí pouze na pravém sluchátku. Jsou jimi mechanické tlačítko a pak korunka, která jakoby vypadla z hodinek Apple Watch.

Korunkou je možné ovládat hlasitost, přeskakovat skladby či přijímat hovory, zatímco tlačítko slouží k přepínání režimů – vybrat si můžete buď aktivní potlačení okolního hluku, nebo naopak režim poslechu okolí. V obou případech jsou do hry zapojeny mikrofony, kterých na sluchátkách najdete rovnou devět – osm pro potlačení okolního hluku, tři pro snímání hlasu (dva jsou společné).

Zvuk jako v kině

A jak jsou na tom sluchátka s kvalitou zvuku? Apple slibuje velmi věrnou reprodukci výšek, středů i basů, a to s naprosto minimálním zkreslením v celém slyšitelném frekvenčním rozsahu. Sluchátka podporují i prostorový zvuk 5.1, 7.1 a Dolby Atmos, který má zabezpečit kvalitu „jako v kině“.

Zvuk zprostředkovávají dva 40mm měniče vybavené profesionálními budiči, jaké známe z high-endových reproduktorů. Zvuk se automaticky přizpůsobuje adaptivním ekvalizérem, a to na základě utěsnění, zdroje zvuku a okolních podmínek. Díky přítomnosti gyroskopu je brán v potaz i pohyb hlavy uživatele.

Do sluchátek je instalován čip Apple H1, který zajišťuje funkce, na které jste u jablečných sluchátek zvyklí, např. na rychlé párování nebo komunikaci skrze Bluetooth 5.0. Díky senzorům také sluchátka poznají, kdy jste si je sundali z hlavy, a přeruší reprodukci. To je také možná také způsob, jak AirPods Maxvypnout, neboť žádné on/off na jejich těle nenajdete. Sluchátka slibují výdrž až 20 hodin na jedno nabití, a to buď se zapnutým prostorovým zvukem, nebo ANC. Nabíjení obstarává Lightning port.

Pro využití všech funkcí (rychlé párování, automatické přepínání mezi zazřeními, sdílení zvuku, Siri, apod) je pochopitelně zapotřebí vlastnit některé z následujících jablečných zařízení:

iPhone s iOS 14.3 a novějším

iPad s iPadOS 14.3 a novějším

Mac s macOS Big Sur 11.1 a novějším

Apple Watch s watchOS 7.2 a novějším

Apple TV s tvOS 14.3 a novějším

Cena a dostupnost

Apple bude svá sluchátka prodávat od 15. prosince, sluchátka budou k dispozici ve stříbrné, černé, modré, červené a zelené barvě. Česká cena činí vysokých 16 490 korun, v balení se sluchátky dostanete i obal v odpovídající barvě a nabíjecí kabel.