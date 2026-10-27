Apple odhalil nový iMac: díky čipu M6 má brutální výkon, cena atakuje 45 tisíc Kč

- Nový iMac vypadá na první pohled stejně, jako jeho předchůdce
- Novinkou je především výkonný procesor M6
- Za absolutní základ zaplatíte téměř 45 tisíc, nejvyšší konfigurace vás přijde na takřka 100 tisíc
Počítače iMac založily kategorii all-in-one řešení, kdy je počítač chytře ukryt za zobrazovacím panelem. Obzvláště oblíbené se toto řešení stalo nejen v kancelářích, ale také u řady profesionálních tvůrců. S příchodem poslední generace Apple vsadil na hravé barvy a vysoký výkon. Jenže toho není nikdy dost – gigant z Cupertina nyní oznámil nový iMac osazený procesorem Apple Silicon M6, jenž slibuje nejen rychlejší CPU a GPU s neuronovými akcelerátory na každém jádru, ale slibuje také až 18× vyšší výkon oproti iMacům vybaveným staršími čipsety od Intelu. A pochopitelně se nezapomnělo ani na umělou inteligenci Siri AI.
Na první pohled stejný, ale výrazně výkonnější
Po designové stránce žádné velké změny nečekejte, je to zkrátka stále ten stejný iMac, jak ho dobře znáte, dokonce i barevné kombinace zůstávají totožné. To nejzajímavější se totiž odehrává pod kapotou – hlavním tahákem je pochopitelně nový procesor Apple Silicon M6, který slibuje 12 CPU, které doprovází stejný počet grafických jader a neuronové akcelerátory, díky čemuž uživatelé získají 2× rychlejší odezvu při práci s grafickými programy, například v rámci úpravy fotografií. Nechybí ani Neural Engine s 16 jádry, který nabízí až dvakrát rychlejší výpočetní výkon v oblasti umělé inteligence než předchozí generace. V kombinaci s grafickým procesorem a vyšší šířkou pásma paměti až 170 GB/s zvládá iMac úkoly v oblasti umělé inteligence, jako je spouštění velkých jazykových modelů (LLM) přímo na zařízení.
Pochopitelně nechybí ani Siri AI – na iMacu mohou uživatelé využít umělou inteligenci ke kladení otázek, vyhledávání potřebných informací ve zprávách, e-mailech, fotkách a dalších zdrojích a provádění akcí napříč aplikacemi. Umělá inteligence Siri je integrována přímo do Spotlightu, což usnadňuje vyhledávání odpovědí prakticky na jakékoli téma a kladení navazujících otázek. Prostřednictvím 24″ Retina displeje s rozlišením 4,5K mohou uživatelé pomocí speciální klávesové zkratky využít funkci Visual Intelligence a zeptat se Siri na cokoli, co se nachází na obrazovce – od grafu v tabulce až po fotografii v záložce prohlížeče.
Nezapomnělo se ani na patřičnou konektivitu. Samozřejmostí je Wi-Fi 7, Bluetooth 6 či 2,5 Gigabitový Ethernet. Integrovaný SSD disk pro uživatelská data taktéž slibuje 2× vyšší rychlost zápisu i čtení a pro rychlý přenos dat poslouží také až 4 Thunderbolt 4 porty, s možností připojení až dvou 6K externích monitorů.
Cena a dostupnost
Jestli něco příliš nepotěší, je to cena. Základní konfigurace s procesorem M6 s 10 jádry CPU a GPU, dvěma Thunderbolt 4 porty, 16 GB RAM, 256 GB interního úložiště a bez přítomnosti Ethernetu začíná na 44 990 korunách. Za nejvyšší konfiguraci, která zahrnuje procesor M6 s 12 jádry CPU a GPU, čtyři Thunderbolt 4 porty, 32 GB RAM, 2 TB interního úložiště a sklo s nanotexturou, si Apple řekne o poměrně vysokých 97 990 korun. Předobjednávky začínají na českém trhu už zítra, 28. října, přičemž do prodeje se nový iMac dostane 6. listopadu.