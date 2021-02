Apple nechal přepravit prázdné krabice na iPady přes celý svět. Co jej k tomu vedlo?

Koronavirová pandemie má mimo jiné velký dopad i na mezinárodní logistiku. Dodat všechno zboží zákazníkům po celém světě v čas se tak stalo ještě větší výzvou než za normálního stavu, obzvlášť, pokud jde o zařízení umožňující dálkovou výuku, po nichž výrazně vzrostla poptávka.

Své o tom ví i Apple, který tradičně spoléhal na nákup kapacit v nákladních prostorech komerčních letů, jejichž provoz byl ale v souvislosti s pandemií pochopitelně do značné míry omezen. V Číně se v souvislosti s dálkovou výukou výrazně zvedla poptávka po tabletech iPad, protože si ale většina čínských občanů objednává tato zařízení přes prodejce třetích stran, nemá Apple v této zemi distribuční centrum.

K čínským prodejcům proto produkty s nakousnutým jablíčkem putují ze Singapuru. Bohužel, tamní zásoby speciálních přepravních krabic nedostačovaly navýšené poptávce. Tyto boxy jsou paradoxně vyráběny v Číně, avšak ani odsud by dodání neproběhlo včas.

Apple se proto rozhodl využít skutečnost, že v jednom z amerických skladů byl těchto krabic přebytek. Několik tuctů palet s nimi tak výrobce nechal naložit do letadla a přepravit do Číny, kde byly přeloženy na další letadlo do Singapuru. Následně se do Číny opět vrátily, tentokrát už ale naložené čerstvou várkou iPadů.

S tak širokou nabídkou produktů a často šibeničními termíny dodání se samozřejmě Apple k podobným krokům občas uchýlit musí. V minulosti například nechal několikrát produkty namísto do nejbližšího velkého přístavu od továrny přepravit až několik tisíc kilometrů kamiony po souši do jiného, kde byla kapacita na lodích do USA dostupná dříve. Mnohem více si také v posledním ruce musel pronajímat samostatná letadla, aby kompenzoval úbytek prostoru na zrušených pravidelných linkách.

Do budoucna proto kalifornský výrobce plánuje si z distribučních společností udělat svá vlastní distribuční centra, a to tak, že do nich bude alokovat určité množství zboží. V případě objednávky jej pak tyto společnosti budou moct zaslat nejkratší cestou rovnou k zákazníkům.