Apple na AirPods 4 šetří. Chybí jim příslušenství, bez kterého se neobejdou

Apple se rozhodl odstranit z balení AirPods 4 důležitý kus příslušenství, bez kterého se neobejdete

Jedná se o dobíjecí kabel, který byl součástí balení předchozích generací

S přechodem na USB-C se nicméně Apple domnívá, že tento typ kabelu už má každý z nás několikrát

Společně s novými iPhony 16 představil Apple na tradiční podzimní tiskové konferenci také nová bezdrátová sluchátka AirPods 4. Ten u novinky mírně pozměnil design, vyladil zvuk, přidal nový ovládací prvek a nebo třeba vylepšil aktivní potlačení hluku. Největší pozornost si ale vysloužila cena, kterou Apple stanovil na 3 690 Kč, případně vás varianta s podporou ANC přijde na 4 990 Kč, což dělá z těchto sluchátek ty vůbec nejlevnější AirPody. Nízká cena ale přichází také s překvapivým omezením.

AirPods 4 přijdou o nabíjecí USB-C kabel

Z krabičky totiž zmizel jeden kus příslušenství, bez kterého se sluchátka neobejdou. Tím je pochopitelně nabíjecí kabel. Dříve jej Apple přibaloval ke všem svým sluchátkům, nicméně v případě AirPods 4 se rozhodl, že kabel musíte mít vlastní. To sice není až takový problém vzhledem k tomu, že k dobití pouzdra se nyní využívá USB-C a nikoli Lightning, jako tomu bylo v minulosti, přesto tato absence zamrzí.

V případě AirPods 2 Pro přibaluje Apple do krabičky dokonce opletený kabel, který by toho měl vydržet více, než ten standardní. Z důvodu snižování nákladů je nicméně absence USB-C kabelu pro dobíjení logickým krokem, byť kladné body za to gigant z Cupertina jistě nezíská. I když se vám doma patrně válí celá řada USB-C kabelů, jeho absence v balení přeci jen o něco snižuje zážitek ze samotného rozbalení sluchátek – po otevření krabičky a vyndání nabíjecího pouzdra se sluchátky vás totiž v krabičce už nic dalšího nečeká.