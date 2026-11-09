Apple má za sebou nejlepší rok v historii, a přesto dává zaměstnancům AI na příděl

- Apple v říjnu snížil části inženýrů denní rozpočet na AI z 300 na 200 dolarů a chystá další škrty
- Některé týmy mimo vývoj můžou skončit na 25 dolarech denně a část lidí má přejít na levnější modely
- Podobné kroky v posledních měsících udělaly i Goldman Sachs, Accenture, Uber nebo Microsoft
Apple chce umělou inteligenci rozšířit napříč celou firmou, účet za ni ale začíná hlídat přísněji. Podle agentury Bloomberg škrtá zaměstnancům denní rozpočty na tokeny, tedy na práci s modely jako Claude, ChatGPT nebo Gemini.
Z 300 na 200 dolarů, časem možná na stovku
Některým inženýrům Apple dosud dovoloval utratit za AI 300 dolarů denně. V říjnu jim strop podle Bloombergu stáhl na 200 dolarů, v přepočtu zhruba 4 400 korun, a chystá další snížení, u části vývojových týmů až na stovku. Programátoři mají limity nejštědřejší, kódování s AI totiž spolyká obrovské množství tokenů.
Skupiny mimo vývoj často jedou se stovkou na den a pro vybrané z nich může limit klesnout až na 25 dolarů. Některé týmy navíc Apple posílá k levnějším modelům nebo k těm, které běží přímo v zařízení. Kdo s menším rozpočtem nevystačí, může si o výjimku říct vyššímu vedení.
Ternus hledá úspory
Kolik tím Apple ušetří, je otázka. Plných 300 dolarů denně totiž podle zdrojů Bloombergu vyčerpal jen málokdo. Krok ale zapadá do tlaku na náklady, se kterým přišel John Ternus. Ten 1. září vystřídal v čele firmy Tima Cooka a chce prý osekat hierarchii a zvládat víc s menším počtem lidí.
Mezi zaměstnanci škrty přiživují obavy z restrukturalizace, k čemuž přispívají i externí konzultanti produktivity, které Apple najal pro část divizí. Výdaje na výzkum a vývoj přitom jdou opačným směrem. Ve fiskálním roce 2026 dosáhly rekordních 45,8 miliardy dolarů, o 32 procent víc než rok předtím, mimo jiné kvůli investicím do AI.
Éra tokenmaxxingu končí
Goldman Sachs po vyhodnocení produktivity a rizik v říjnu vzal Claude Code a nástroje GitHubu většině bankéřů a obchodníků a nechal je hlavně svým zhruba 12 tisícům inženýrů. Ještě v červenci přitom IT šéf banky Marco Argenti chválil, jak netechnici „vibe codují“ prototypy, které pak dotáhnou inženýři. Accenture, která klientům radí do AI pořádně investovat, zase mnoha zaměstnancům od 1. října platí za Claude centrálně jen 29 dolarů měsíčně. Někteří podle webu 404 Media utráceli až tisíc a rozdíl teď musí zaplatit projekt nebo tým.
Před pár měsíci se v Metě nebo Uberu naopak soutěžilo v interních žebříčcích, kdo spálí nejvíc tokenů, a pro tuhle honbu se vžil výraz tokenmaxxing. Jenže Uber pak zhruba za čtyři měsíce vyčerpal celoroční rozpočet na AI a teď dává zaměstnancům strop 1 500 dolarů měsíčně na každý programovací nástroj typu Cursor. Microsoft od července přiděluje rozpočty jednotlivým divizím a výkonný viceprezident Jay Parikh v interním e-mailu napsal, že tokenmaxxing „není to, na co optimalizujeme“. Meta svůj žebříček mezitím zrušila.