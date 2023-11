Apple má skvělou vánoční reklamu. Opět ji celou natočil na iPhone

Apple pokračuje ve využívání iPhonu při své audiovizuální tvorbě

Vánoční reklamu natočil kompletně na iPhone 15 Pro Max

K editaci pro změnu použil 15″ MacBook Air

Reklamy společnosti Apple vždy budí značnou pozornost. Firma z Cupertina jich totiž za rok nevyprodukuje mnoho a velmi často mají vysokou produkční hodnotu. Výjimkou není ani nová vánoční reklama s názvem Fuzzy Feelings (v překladu Mlhavé pocity), která se na první pohled neliší od běžné reklamní produkce společnosti Apple. Zdání ovšem klame – přibližně čtyřminutový snímek je totiž kompletně natočený na iPhone 15 Pro Max a navíc ještě editován na 15″ MacBooku Air.

Vánoční reklama je unikátní v mnoha ohledech

Tato dojemná reklama ukazuje příběh ženy, která ráda vytváří stop-motion videa staršího muže v těch nejtragikomičtějších situacích. Ve videu se dozvídáme, že tento starší muž je ve skutečnosti její šéf, který jí znepříjemňuje život. S blížícími se svátky ho však začne vidět jinýma očima. Tato sváteční reklama je mimořádnou také díky písni Isn’t It a Pity od George Harrisona, která hraje v pozadí.

Samotný Apple reklamu popisuje takto: „Kreativita má moc změnit náš pohled na sebe navzájem i na svět. Někdy může mít nový pohled na věc zásadní význam. Svátky jsou vaše. Stop-motion byl natočen na iPhone 15 Pro Max a sestříhán na MacBooku Air.“ Nechybí ani druhé video, které ukazuje pohled do zákulisí natáčení reklamního spotu. „Zmenšený sněhový pluh. Drobné knoflíky na obleku. Maličké žehličky. Spousta emocí. Takhle iPhone 15 Pro Max zachytil všechna překvapení ve svátečním krátkém filmu od Applu,“ stojí v popisu videa.

Autorkou této reklamy je filmařka Anna Mantzarisová, filmařka, která se neváhala podělit o svůj pohled na novou reklamu. „Mám pocit, že stop-motion je můj jazyk. Dává mi to velkou svobodu v tom, jak mohu vyprávět příběh. Tohle bylo mé první natáčení na iPhone a bylo opravdu zajímavé zjistit, co všechno dokáže! Na place jsme používali MacBook Air a software Dragonframe. Takto vždy pracuji a natáčím své filmy, takže telefon byl schopen pracovat s naším obvyklým postupem. Bylo mi potěšením spolupracovat se společností Apple na uvedení tohoto filmu do života,“ zmiňuje umělkyně. Co na novou reklamu říkáte vy? Dejte nám vědět do komentářů.